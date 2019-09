Harry y Meghan, tema prohibido con la reina Isabel II

CIUDAD DE MÉXICO.- El príncipe Harry y Meghan Markle se han visto involucrados en diversos problemas, desde los altos costos de la remodelación de su casa de Frogmore Cottage hasta sus viajes en jets privados y es gracias a esos polémicos incidentes que, trascendió, nadie que visite a la reina Isabel II en su palacio de Buckingham puede haber de ello.



De acuerdo con el periódico "The Sun", varias personas que visitaron a la reina Isabel II durante sus vacaciones en Balmoral quisieron saber más sobre su nieto, el príncipe Harry, y su esposa Meghan Markle; sin embargo, el medio inglés reveló que a esas personas se les pidió que no pregunten nada que tenga que ver con los duques de Sussex.



Una fuente cercana al periódico dijo que los oficiales de la reina Isabel II sabían que los escándalos de los duques de Sussex sería un tema recurrente a la hora de la plática y, por ello, creyeron que no sería conveniente que fuera un tema central con la monarca de Reino Unido; sin embargo, "The Sun" reveló que esta es una versión extraoficial (pues la oficina de la reina no ha emitido ningún comunicado al respecto).

Además, el diario cita un tuit del periodista Quentin Letts quien reveló una situación similar. "Habla de cualquier cosa con ella excepto de un tema'. '¿Brexit?' 'No. Los Sussex'", escribió el también colaborador de "The Sun".

De acuerdo con el diario, Letts negó dar más detalles de lo sucedido. Por su parte, "The Sun" aseguró que ningún vocero del palacio de Buckingham ha emitido comentarios sobre audiencias públicas o privadas con la reina.