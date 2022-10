Harry Houdini: ¿Por qué los fanáticos no puede rendir homenaje al ilusionista en Halloween, día de su muerte?

Muchos magos y brujos están "locos" por Harry Houdini, pero el único día del año en el que su legión de fanáticos no pueden rendir homenaje al mago más grande de todos los tiempos es precisamente el día de la fecha de su muerte: Halloween. Esta es la razón:

El lugar de descanso del gran mago en Queens, el cementerio de Machpelah en Glendale, no se encuentra abierto ese día por temor a los duendes de la vida real.

El legendario ilusionista y escapista tenía 52 años cuando murió en 1926. Durante muchos años, los miembros de la Sociedad Estadounidense de Magos se reunieron el 31 de octubre en su tumba para romper una varita mágica sobre el memorial de Houdini, según la Oficina McGill para la Ciencia y la Sociedad .

Sin embargo, el “Ritual de la Vara Rota” no se realizará este año debido a la clausura.

Aunque puede ser desilusionante para algunos, no todo está perdido: El Museo Houdini en Scranton, Pensilvania, realizará su sesión anual el lunes por la tarde (Harry murió a la 1:26 p.m., hora del este) en un intento de contactar a la mística CABRA del más allá.

El grupo afirma que los intentos anteriores han presentado momentos escalofriantes de velas parpadeando y candelabros balanceándose.

Houdini originalmente creó su reputación haciendo trucos de cartas y una variedad de actos de magia. Sin embargo, fue más famoso por su habilidad para escapar de casi cualquier cosa, incluidas esposas, celdas de tortura con agua, cuerdas y camisas de fuerza.

No creo que nadie pueda compararse con Houdini y su habilidad para sonreír y escapar en las condiciones más locas. No tienes a nadie haciendo eso hoy”, dijo el mentalista “ The Amazing Kreskin” al NYP. “Capturó la imaginación del público de todo el mundo”.