Hallan edición "pirata" del siglo XVII de un texto de Lope de Vega

Investigadores de las universidades Autónoma de Barcelona, de Valladolid y de Salamanca encontraron un ejemplar ilegal de "El castigo sin venganza", del escritor Lope de Vega, en la Biblioteca Nacional de España. El texto fue oficialmente terminado en agosto de 1631.

El hallazgo tuvo lugar de forma casual, mientras los expertos buscaban otro impreso que lleva perdido desde la Segunda Guerra Mundial. El documento se encontró en un fondo de obras teatrales sueltas, donde aseguran, se encontrarán más sorpresas.

¿Por qué se dice que es "ilegal"?

Los investigadores indican que esta edición recién descubierta pudo haberse impreso mucho antes que la edición original e incluso antes de que Lope de Vega terminará de escribir el texto.

"Recoge el primer título que figuró en el autógrafo 'Un castigo sin venganza', y no 'El', y, por otro lado, lo que resulta muy significativo, la primera versión del final, en que Lope tachó varios versos para reescribirlo y perfeccionarlo. Esta versión, menos impactante, pues no muestra en escena los cadáveres de los amantes protagonistas, y con intervenciones más breves, no la recoge ninguna otra edición, ni las que hasta ahora se creían las primeras, promovidas por el propio Fénix de los ingenios, como la suelta de Barcelona en 1634 y la primera en colección, en la Parte XXI de Comedias", explica Ramón Valdés, director del grupo PROLOPE en la Universidad Autónoma de Barcelona.

La versión con la que esta nueva edición es comparada por los especialistas, se trata de un manuscrito con tachones y ediciones hechas por la propia mano de Lope de Vega, custodiado en la Biblioteca Pública de Boston.

El documento hallado no cuenta con los datos obligatorios de imprenta que se exigían en aquel entonces.

¿Cómo se hacía piratería en el siglo XVII?

El análisis al manuscrito revela que éste fue impreso en Sevilla, donde desde 1625 no se autorizaba la impresión de comedias por no ser morales.

"Es muy posible que esta nueva edición derive de lo que se conoce como un manuscrito de compañía temprano, es decir, un manuscrito de los que se copiaban en las compañías de teatro para su puesta en escena", añade Valdés.

La tipografía y otros detalles del texto permitieron que fuera identificado como un producto de la imprenta de Gómez de Pastrana, un impresor que fue encarcelado por estampar ilegalmente cuando se le encontraron unos paquetes de comedias, explica Germán Vega, de la Universidad de Valladolid.

Lope de Vega incluso denunció la "piratería"

La obra pudo haber llegado a manos del impresor Gómez de Pastrana gracias a un cambio de compañías teatrales que se pasaron entre sí el manuscrito, de la compáñía de Manuel Vallejo a la del director Pedro de Ortegón, quien estuvo en Sevilla. Otra teoría es que el impresor la obtuvo de un homenaje que le rindió la compañía teatral de Juan Martínez de los Ríos, la cual presentó la obra con la primera versión del título: "Un castigo sin venganza".

La "piratería" de obras teatrales no era una rareza, incluso el propio Lope de Vega denunció el acto en el prólogo de "El castigo sin venganza" que promovió en 1934.