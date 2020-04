Guía para disfrutar de una verdadera ‘Staycation’ en tiempos de coronavirus

Ciudad de México

Si algo nos han enseñado estos días en casa es que podemos añorar lugares bellos, pero también está en nuestras manos crear esos lugares bellos que nos inspiran dentro de nuestro hogar, ¿no crees?

Quizás no puedas admirar la playa, pero tu estado mental puede alcanzar la misma satisfacción si sigues la guía de ‘Staycation’ en casa que en Foreo hemos diseñado para ti, con el fin de que olvides por un momento todo lo que te angustia y puedas disfrutar de unos días de relajación. Sólo sigue estas recomendaciones:

Bronceado sí o sí.- Aprovecha que el Sol sigue brillando con fuerza y establece un horario (de preferencia temprano) para tomar un poco de vitamina D en tu balcón, jardín o patio. Experimenta haciendo una loción bronceadora en casa, sólo necesitas té negro.

Si se te pasa la mano con el Sol, siempre puedes refrescarte al aplicar la mascarilla H2Overdose de Foreo, la cual funciona con el dispositivo UFO, y es ideal para pieles sedientas.

Transforma tu habitación.- Imagina que, por un par de días, tu cuarto se convierte en una acogedora suite de hotel. Decora tu cama con un edredón delicioso y rocía tu aromatizante favorito. Procura cuidar pequeños detalles, como poner una jarra de agua refrescante y unas flores coloridas que le den un toque especial a la habitación.

Para dormir como te mereces, no olvides darle a tu rostro una limpieza profunda, como la que recibirías en un spa. Sólo necesitas limpiar durante un minuto con el cepillo facial Luna mini 3 de Foreo, el cual dejará la piel súper suave y lista para descansar.

Binge reading.- Elige tu spot favorito para tomar esa lectura que tanto has postergado y dedicarte a ella como lo harías tomando el sol en la playa. Ya sea una revista o un libro, pero asegúrate que sea algo que en verdad disfrutes y puedas enfrascarte en ello hasta terminarlo.

Día de self care.- Es momento de consentirte. Enciende velas aromáticas, toma un baño relajante y aprovecha para limpiar tu piel a profundidad con el cepillo facial Luna mini 3, el cual retira el 99.5% de la grasa y suciedad que tapan los poros. En seguida, aplica una mascarilla coreana como las que funcionan con UFO de Foreo. De acuerdo con tu necesidad puedes elegir entre una mascarilla matificante, hidratante, rejuvenecedora o que brinde luminosidad al rostro.

Así, mientras cuidas la piel de tu cara, también puedes aplicar una mascarilla casera en tu cabello, como la de yema de huevo y aceite de oliva para dejar tu cabellera deslumbrante.

Fiesta virtual.- Seguro tus sesiones de bronceado y self care te dejaron luciendo increíble. Entonces es momento de presumir ese look y convocar a una fiesta virtual con tus amigos. Estar en casa en tiempos de distanciamiento no significa estar solo, por lo que puedes invitarlos mediante plataformas como Zoom, Hangouts y Houseparty, mientras disfrutas de una playlist y un cóctel hechos en casa.

Paseo cultural.- Gracias a los tours virtuales que tienen decenas de museos alrededor del mundo, es posible conocer sus entrañas y las piezas de arte que albergan desde tu cama. Así, en esta ‘Staycation’ puedes conocer el Museo D'Orsay y el Louvre de París, el Museo del Prado, en España, el MoMA en Nueva York y los Museos Vaticanos, entre otros.

Asimismo, la Ópera Metropolitana de Nueva York ofrece noches de ópera en streaming durante la cuarentena. Bajo la iniciativa Nightly Met Opera Streams, la compañía ofrece cada noche una producción diferente que permanece disponible para ver durante 23 horas. También la Filarmónica de Berlín ofrece acceso gratuito a su plataforma Digital Concert Hall.

Cómo usar Luna mini 3:

-Retira todo el maquillaje, humedece la piel y aplica tu limpiador.

-Presiona el botón universal una vez para activar el modo de limpieza o dos veces rápidamente para el modo Glow Boost.

-Limpia con movimientos circulares por toda la cara.

-Presiona el botón durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

-Enjuaga y seca tu cara. Aplica otros productos de skincare si así lo deseas.

Cómo usar UFO:

- Desmaquíllate muy bien los ojos y la cara.

- Utiliza tu limpiador favorito con tu Luna para eliminar cualquier suciedad.

- Descarga la App de Foreo for you, conecta tu dispositivo móvil con tu UFO vía bluetooth y sigue las instrucciones.

- Aplica tu mascarilla y 90 segundos después limpia tu UFO. No necesitas enjuagar la piel.

*Fuente Foreo