Guía básica para comprar productos de skincare

Ciudad de México.- Durante el último año, las búsquedas en Google sobre el término ‘skincare’ han incrementado de manera significativa en México, alcanzando su punto más alto durante la segunda mitad de junio, momento en el que comenzamos a adaptarnos a la ‘nueva normalidad’, y para muchos y muchas representó una ocasión para reconectarse con la salud de su piel.

Sin embargo, para quienes son nuevos en el mundo del cuidado de la piel o skincare aún tienen dudas acerca de qué productos son los indicados. Por ello, Plump Skin (www.plump.mx), tienda mexicana online experta en el cuidado de la piel, recomienda los siguientes pasos básicos para adquirir tus primeros productos de skincare:

Conoce tu piel

Antes de comenzar a untar en tu rostro cualquier cosa, es importante saber si tu cutis es normal, graso, seco, mixto o sensible, ya que ello determinará si un producto es el ideal para ti, así como los tratamientos y cuidados que debes seguir. Para esto, siempre es recomendable primero consultar a un especialista.

Conoce los ingredientes

Para introducirse en el mundo del skincare es importante cambiar tu mentalidad y dejar de pensar en ‘necesito algo para las manchas’ y empezar a conocer los ingredientes que funcionan para combatir la hiperpigmentación y manchas. Así, si un producto tiene como ingrediente activo la Vitamina C, eso quiere decir que ayuda a unificar el tono de la piel. O, por ejemplo, si un producto contiene ceramidas, quiere decir que te ayudará a humectar. Al saber distinguir para qué sirven los ingredientes será más efectiva tu elección de productos y, sobre todo, podrás ver resultados en tu piel.

Combina los ingredientes de manera adecuada

Una vez que sepas para qué funcionan los ingredientes, es sumamente importante conocer cómo puedes combinarlos, no sólo para no dañar tu piel sino para ver verdaderos cambios. Por ejemplo, si tu piel es grasa y con tendencia a tener acné la exfoliación es un paso importante, y para ello un producto con Salicilato de betaína (BHA) es perfecto para descongestionar; no obstante, no se recomienda aplicar en seguida productos con grandes concentraciones de retinol o Vitamina C. Todo es cuestión de saber cuáles son los ingredientes ideales para tus necesidades y cómo debes usarlos para maximizar los beneficios.

Arma tu rutina básica

Si bien en la cosmética coreana existen hasta 10 pasos para una rutina de cuidado de la piel, que incluyen productos como limpiadores, tónicos, esencias, sueros, mascarillas y cremas, cuando se es primerizo en el skincare es preferible prestar atención sólo a cuatro cosas: limpiar, humectar, tratar y proteger. Esto quiere decir que si ya sabes cuál es tu tipo de piel y sus necesidades, necesitas un limpiador y un hidratante que responda a esas necesidades, seguido de un producto que ataque el problema que más te preocupa (resequedad, sensibilidad, poros visibles, líneas de expresión, tono desigual, etc.) y por último sellar con un protector solar con SPF, al menos de 50, para garantizar que la piel estará protegida de las radiaciones de luz.



