Guadalupe Loaeza habla sobre su nueva novela y el México actual

Ciudad de México, 8 de octubre (EFE).- Cuando se le solicita a la novelista Guadalupe Loaeza que compare el mundo actual con el que describió en su novela "La amante de Río Nilo", ambientada en la década de 1950, la autora hace una expresión de preocupación y lamenta la tendencia de la humanidad a vivir en una especie de aturdimiento. Así comentó la autora en una entrevista con EFE:

El libro de Loaeza, publicado por la editorial Planeta, narra la vida ficticia de Susy Avramow, una joven que se trasladó a México en 1941 para escapar del nazismo y que llegó a convertirse en la mujer mejor vestida del país. Casada con el empresario Paul Antebi, Avramow se integró en el círculo de las familias más poderosas durante el mandato del presidente mexicano Miguel Alemán (1946-1952). Experimentó la opulencia y, poco a poco, se sumió en un mundo de consumismo y falsedad, culminando en un escándalo que sacudió a la alta sociedad mexicana de la época.

Susy y su esposo juegan a amarse. La principal preocupación de Paul Antebi es hacer dinero, mientras que su esposa lleva consigo el dolor de la guerra. Carece de afecto y llena el vacío con una obsesión por las compras y destacar en la alta sociedad. Un juego de seducción prohibido similar al amor revive a Susy, pero hay una trampa y la respetable dama termina en la prisión de Lecumberri, un evento en torno al cual gira la obra de 57 capítulos.

Loaeza desarrolla la trama y al mismo tiempo retrata la sociedad mexicana de la época, caracterizada por la corrupción, el machismo y la doble moral. El novelista Carlos Fuentes se convierte en un personaje, se discute sobre la comunidad judía y se reflexiona sobre el primer amor y otros temas de la realidad mexicana de hace casi un siglo.

"Invito al lector a sumergirse en ese mundo; eso es lo que debo hacer como novelista y narradora, tratar de que el lector se identifique con los personajes", afirma Loaeza.

Con más de 30 libros publicados, Loaeza es una intelectual comprometida con la realidad, columnista del periódico Reforma y promotora de la lectura. Sin embargo, durante el proceso de escritura, se abre a experiencias misteriosas y acepta visitas del más allá.

Suzy me visitaba, lo juro. No entiendo cómo funciona. Sentía que se sentaba al pie de mi cama y me decía: 'Lupita, sé respetuosa con lo que escribas y cuéntale la historia de Herschel, mi primer amor, cuéntale de Herschel, porque me fui de este mundo pensando en él.