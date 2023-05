"Gloomy Sunday": La canción húngara que supuestamente provocó una ola de suicidios

BUDAPEST, Hungría - En Viena, una adolescente se ahogó mientras agarraba una partitura. En Budapest, un comerciante se suicidó y dejó una nota que citaba la letra de la misma canción. En Londres, una mujer sufrió una sobredosis mientras escuchaba un disco de la canción, que sonaba una y otra vez.

La pieza musical que conecta todas estas muertes es el tristemente célebre “Domingo sombrío”. Apodada la “canción del suicidio húngaro”, se ha relacionado con más de cien suicidios, incluido el del hombre que la compuso, según el medio digital Mental Floss.

La canción "Gloomy Sunday", compuesta en 1933 por el músico húngaro Rezső Seress, sigue siendo objeto de rumores y leyendas en todo el mundo. En Hungría, donde se originó la canción, todavía hay personas que creen que la canción es responsable de varios suicidios en la década de los años 30.

A pesar de que no hay pruebas que respalden la idea de que la canción es directamente responsable de los suicidios, muchos húngaros siguen creyendo que esto es posible.

Te puede interesar: 3 casos famosos de exorcismos reales; uno de ellos inspiró la película "El Exorcista"

La leyenda al rededor de “Gloomy Sunday”

La leyenda se originó poco después de que se lanzara la canción en Hungría. Varios rumores comenzaron a circular sobre personas que habían escuchado la canción y luego se habían suicidado. La prensa y los medios de comunicación de la época amplificaron la leyenda, lo que llevó a una mayor difusión de la canción en todo el mundo.

En realidad, la canción es una balada de amor triste que habla sobre la pérdida y el dolor. A lo largo de los años se han hecho varias versiones de la canción, algunas de las cuales son bastante sombrías y melancólicas.

Sin embargo, pese a su reputación como "la canción del suicidio", muchos húngaros todavía disfrutan escuchando la canción como una forma de conectarse con el pasado.

No creo que la canción en sí misma sea peligrosa", dice Miklós Mészöly, un historiador de música húngaro. "Pero la leyenda ha persistido durante tanto tiempo que se ha convertido en parte de la cultura popular húngara".

A pesar de que la leyenda de la "canción del suicidio" sigue viva en Hungría, muchos húngaros están dispuestos a mirar más allá de los rumores y apreciar la canción por lo que es: una obra musical conmovedora e histórica.

Fama mundial

En cualquier caso, “Szomorú Vasárnap”, como se tituló, no causó mucho revuelo al principio, sino hasta dos años más tarde, que una versión grabada de Pál Kálmar se relacionó con una ola de suicidios en Hungría. Ante esto, la canción fue supuestamente prohibida.

No obstante, verificar a ciencia cierta estas historias es algo casi imposible, sobre todo por que Hungría, históricamente, tiene una de las más altas tasas de suicidio en el mundo (aproximadamente 46 de cada 100 mil personas se quitan la vida cada año).

Sin lugar a dudas, esta historia logró captar el interés de las personas, incluyendo a editores musicales en Estados Unidos e Inglaterra, que no tardaron en sacar sus propias traducciones.

Traducciones

El “tuneador” de Tin Pan Alley, Sam M. Lewis, y el letrista de teatro británico Desmond Carter escribieron cada uno una traducción al inglés de la canción, pero fue la versión de Lewis, grabada en 1936 por Hal Kemp y su Orquesta, la que tuvo más éxito.

Sam Lewis, más conocido por éxitos alegres como "I'm Gonna Sit Write Down And Write Myself A Letter", se mantuvo cerca de la amarga desesperación del original, pero hizo una concesión a la comercialidad agregando un tercer verso que emitía un rayo de luz en la oscuridad de la melodía.

Soñando, sólo estaba soñando, despierto y te encuentro dormida en lo profundo de mi corazón, querida”.

En 1941, Billie Holiday grabó la versión "definitiva" de “Gloomy Sunday”, que es la más conocida hasta la fecha.

 

Prohibiciones

A pesar de los informes contradictorios, la canción nunca fue prohibida oficialmente en Estados Unidos, aunque sí en Inglaterra.

A principios de la década de 1940, la BBC consideró que la canción era "demasiado triste" para el público y luego dijo que sólo se podían reproducir versiones instrumentales en la radio.

En 1984, “Gloomy Sunday” volvió a ser noticia por asociación, cuando Ozzy Osbourne fue llevado a juicio por los padres de un adolescente que se pegó un tiro mientras escuchaba la canción “Suicide Solution”.

En 1999, una película alemana, Ein Lied von Liebe und Tod (Gloomy Sunday - A Song of Love and Death), contó la historia de un triángulo amoroso condenado al fracaso y una canción que desencadenó una cadena de suicidios.

Hasta la fecha, la canción sigue siendo un gran referente para la música (y para el tema del suicidio); ha sido grabada por artistas como Elvis Costello, Sarah McLachlan y Heather Nova, por mencionar algunos.

¿Qué sucedió con Rezso Seress, el compositor original?

Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis pusieron a Seress en un campo de concentración, al que sobrevivió. Después de eso, trabajó en el teatro y el circo, donde fue trapecista, y más tarde volvió a escribir canciones, aunque nunca tuvo otro éxito tan grande como "Gloomy Sunday".

De hecho, la historia cuenta que cuando la canción se convirtió en un éxito por primera vez, Seress intentó reconciliarse con su expareja, quien originalmente inspiró la canción. Sin embargo, la leyenda cuenta que poco después se supo que se había envenenado y que había una copia de la partitura de la canción cerca. En otras versiones de la historia, la examante del compositor dejó una nota con sólo dos palabras: "Domingo sombrío".

Sea cierto o no, el propio Seress se suicidó en 1968, saltando desde la ventana de un edificio de apartamentos en Budapest.

Seress escribió una vez sobre sus emociones conflictivas hacia su morbosa obra maestra:

Estoy en medio de este éxito mortal como un hombre acusado. Me duele esta fama fatal. Lloré todas las decepciones de mi corazón en esta canción y parece que otros con sentimientos como los míos han encontrado su propio dolor en ella”.

Te puede interesar: VIDEO: ¿Bailarías con ella? La anciana que baila en la oscuridad y si la imitas te sigue hasta la muerte