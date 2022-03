Givenchy vs Diesel: comparación definitiva de fragancias para hombre

De todas las fragancias para hombre que hay en el mercado, hay dos que destacan particularmente: Givenchy y Diesel. Dos marcas que suman miles de adeptos entre el público masculino, cada uno con sus propias razones y particularidades.



Es muy probable que, si estamos a punto de comprar una nueva fragancia, el debate gire en torno a si debemos comprar un perfume Givenchy o un perfume Diesel. Incluso nos puede estar costando decidir si no sabemos qué opciones tiene cada marca.

A continuación, hacemos una comparativa entre ambas marcas según el momento de nuestra vida que estemos viviendo como hombres.

Frescura joven

Gentleman only

Este es un perfume Givenchy para hombre clásico de la marca, para quienes demuestran una actitud juvenil durante sus días. Una combinación moderna de notas verdes, especiadas y reminiscencias a madera que irradian sensualidad.



La opción perfecta para quienes quieren resaltar su juventud con frescura.



Only The Brave

Del otro lado, está el maravilloso perfume Diesel Only The Brave, inspirado en la cultura urbana. Una propuesta valiente que se inspira en la calle y en las personas que la habitan. Esta fragancia de perfumes Diesel hombre es el ideal para quienes viven la vida a cada minuto.

Esta fragancia transmite el movimiento siempre lleno de energía de la calle.



Adultez con presencia



Accord Particulier

Este perfume Givenchy es el que define La Collection Particulière, una fragancia que es una delicia por sí sola. Un perfume Givenchy para hombre que además puede combinarse con otros de la colección para construir una identidad única.

La elección predilecta de los hombres que quieren ser notados cuando entran a una habitación.



Spirit of The Brave



Otra opción para adultos que no reniegan de la moda y el estilo es el exquisito perfume Diesel Spirit of The Brave. Una fragancia fresca y moderna, de las mejores opciones entre los perfumes Diesel hombre.

Este perfume constituye la alternativa ideal para hombres que no se detienen en todo el día. Spirit of The Brave es un reflejo del espíritu de un hombre en la plenitud de su vida.

Madurez y sabiduría



Gentleman Givenchy

Este es un perfume Givenchy para quienes entran en la etapa de mayor madurez con presencia y sabiduría. Está inspirado en el whisky, donde contrastan las notas florales y amaderadas, brindando una gran presencia.

De los perfumes Givenchy hombre, destaca esta original fragancia que fue creada en conjunto por un maestro destilador y maestro perfumista.



Sound of The Brave

Este es el último lanzamiento de la línea Brave de Diesel perfume, una propuesta inspirada en grandes líderes mundiales. El reconocido puño cerrado del frasco, en este caso de un azul eléctrico, es una muestra de energía, perseverancia y confianza en uno mismo.

Sus notas iniciales son de enebro y limón, dando lugar luego a una combinación de especias.

En definitiva, después de esta comparativa podemos ver que se trata de dos grandes marcas de fragancias masculinas. De modo que la elección entre un perfume Givenchy para hombre o los perfumes Diesel hombre dependerá de nuestros gustos personales y de la imagen que queramos mostrar.