Gambito de Dama: Arturo Herrera difunde foto de Judit Polgár viendo jugar ajedrez

CIUDAD DE MÉXICO.-‘Gambito de Dama’, uno de los programas más recientes de Netflix, se ha convertido rápidamente en la serie limitada más vista en la historia de la plataforma.

El servicio de transmisión anunció la noticia mediante su cuenta oficial de Twitter.

“Un récord de 62 millones de hogares eligieron ver The Queen's Gambit en sus primeros 28 días, lo que la convierte en la serie limitada con guión más grande de Netflix hasta la fecha”, se leía en el comunicado.

Hoy el secretario de Hacienda de México, Arturo Herrera, difundió una foto de Judit Pólgar, quien ha sido una de las mejores ajedrecistas de la historia.

"Muchas personas me han comentado sobre la serie de@NetflixLAT, Gambito de Dama. En esta foto pueden ver a Judit Polgár, la que ha sido la mejor ajedrecista de la historia. Y no, Judit Pólgar no es la que está jugando, sino la pequeñita que observa con atención la partida".

Agregó:

"La partida está siendo jugada por Zsuzsa Polgár, su hermana mayor, contra Mijaíl Tal, un ex campeón del mundo".

Aunque es una serie de ficción, según la BBC, los conceptos del juego y varios de los personajes que ahí se mencionan son reales. Y ha recibido buenos comentarios de la crítica, en parte por ser fiel al ambiente y a los detalles del juego.

De hecho, Garry Kasparov, quien fuera el mejor jugador del mundo, fue uno de los asesores de la serie.

La historia ficticia de Beth refleja una triste realidad: el ajedrez ha sido un deporte en el que las mujeres no han logrado el mismo protagonismo que los hombres.

Incluso, aunque luego se retractó, Garry Kasparov llegó a decir que el ajedrez no era un deporte para mujeres.

Una de las jugadoras más destacadas es la húngara Judit Polgar, quien se convirtió en gran maestra a los 15 años, rompiendo un récord que había tenido Bobby Fischer durante tres décadas.