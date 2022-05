Frank Gehry transforma la parcela del Deauville en Miami Beach

Miami.- El promotor inmobiliario Stephen Ross y el afamado arquitecto Frank Gehry realizarán un proyecto de transformación del terreno donde se levanta el emblemático hotel Deauville de Miami Beach (Florida), ahora en proceso de demolición, para no olvidar la historia que hay detrás, informó este lunes el alcalde de la ciudad, Dan Gelber.

La aparición del propietario del equipo de fútbol americano Miami Dolphins, Stephen Ross, y del arquitecto de renombre mundial Frank Gehry como diseñadores de la parcela nos dará la oportunidad de crear algo que rinda un homenaje adecuado al Deauville"

Afirmó Gelber este lunes en Twitter.

En una carta enviada a los residentes, el regidor detalló que Ross ha contratado para este nuevo proyecto al arquitecto canadiense-estadounidense Gehry, artífice del diseño de la sala de conciertos New World Symphony Center, también en Miami Beach e inaugurado en 2011.

Formas inovadoras

Gehry, de 93 años, es ganador del Premio Pritzker y reconocido por las innovadoras y peculiares formas de los edificios que ha diseñado, como el Museo Guggenheim Bilbao, en España, y el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles, California.

Cerrado en 2017 a causa de un incendio, el Deauville, un complejo de estilo MiMo (transición del ArtDeco al estilo moderno), con casi 540 habitaciones, fue diseñado por el arquitecto Melvin Grossman y levantado en 1957 en un terreno de la céntrica avenida Collins de Miami Beach.

En su momento de esplendor, el hotel atrajo a políticos, deportistas y celebridades como el cantante Frank Sinatra, conocido como "La Voz"; la comediante, actriz y presentadora de televisión Joan Rivers y el presidente estadounidense John F. Kennedy, entre otros muchos, como recordaron medios especializados como The Real Deal.

Hito en la historia

Un hito en su historia particular y en la del sur de Florida fue la presentación de The Beatles en el salón de baile Napoleón de este hotel para el programa de televisión estadounidense "The Ed Sullivan Show", de CBS.

La noticia en enero de este año de su inminente demolición desató la oposición de grupos conservacionistas y de medios locales, que pedían devolverle su antiguo brillo.

Gelber confirmó hoy que la apelación de la Miami Design Preservation League para detener la demolición fue rechazada la semana pasada y aseguró que esperar una recreación del Deauville original es "totalmente irreal y poco práctico".

"Le pediré a nuestra Comisión de la Ciudad que incluya en la boleta electoral de noviembre que aprueben medidas de flexibilidad para que Stephen pueda hacer algo transformador" en este terreno de 3,8 acres, dijo el regidor este lunes en la misiva.

La importancia del Deauville

Ross señaló en un comunicado, por su parte, que entendía la importancia del Deauville para la gente de Miami Beach y que estaba dispuesto a rendir homenaje al edificio original mientras crea un "proyecto de transformación", recoge el Miami Herald.

Como nativo de Miami Beach, este proyecto es algo personal para mí. Sé lo que significa este sitio para la gente de Miami Beach y conozco el potencial para crear un desarrollo especial que honre la historia de Deauville", al tiempo que creamos "un lugar icónico para las generaciones venideras", Comentó el desarrollador inmobiliario.

El proceso de demolición del Hotel Deaville comenzó el pasado mes de marzo por la fachada, incluido el identificable letrero metálico y de letras rojas de este hotel levantado en primera línea de playa.