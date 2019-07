Festival de Coreografías Burgos-Nueva York llega a etapa culminante

Burgos, España

El Festival Internacional de Coreografía Burgos-Nueva York llega este miércoles a su categoría más importante, el certamen de coreografías, donde 18 propuestas se medirán hasta mañana en el Teatro Principal de la localidad española de Burgos para dar con la ganadora de esta XVIII edición.

En la primera semifinal, la danza contemporánea aportará seis creaciones procedentes de México, Taiwán, Italia y España; y la urbana, dos propuestas con sello nacional; y en la segunda se medirán otras ocho de danza contemporánea y dos de urbana.

El director de este certamen, Alberto Estébanez, destacó en declaraciones "la creatividad de las propuestas de Taiwán", muy "aplaudida" por los entendidos debido a su "técnica depurada", aunque apuntó que "las propuestas europeas llegan muy fuerte".

Decidir quién será el ganador de este premio es responsabilidad de un jurado especializado, si bien Estébanez sostiene que "al público le gusta más las obras pasionales".

La jornada se abrirá con la pieza 'O mio babbino caro', una producción que interpreta la bailarina Sara Sáiz y que firma el Ballet Contemporáneo de Burgos.

En concurso estará "Kafkiana" de María del Rosario Verea (México), "Garip" de Mario Bermúdez Gil (España), 'Shi' de Mou Tien-Yun (Taiwán) inspirada en la película 'Farewell My Concubine'; "Mawu" de Aina Lanas (España); 'The host' de Braian Scalini (Italia) y 'Mujer' de Sybila Gutiérrez (España), todas ellas de Contemporáneo.

A continuación, será el turno para 'Manbuhsa', una obra de Pablo Girolami (Italia) y 'Anónimas Raíces' (España) en la categoría de danza urbana.

Las competiciones de danza contemporánea y danza urbana continuarán mañana con 'Kuzushi', de Miguel Tornero Campos y Miguel Ángel Punzano (España); 'Contigo', de Juan Bautista Valenzuela (España); 'Teatro', de Carolina Isach (España); 'Acamante e Fillide: Il mandorlo in fiore', de Giovanni Insaudo (Italia); 'Don't, kiss', de Fabio Liberti (Italia); 'After the past', de Bartek Woszczynski (Polonia); 'Lotus flower', de Alessandra Scalambrino (Italia); y 'Respite ungiven', de James Nix (Canadá). Por su parte, en la sección de danza urbana competirán 'Jeet Funk Do', de Ainara Prieto Domínguez (España), y 'Fobia', de Evelio Notario Cuenca (España).

Por otro lado, en el apartado 'Danza en la Catedral. Bailando con piedras', patrocinado por la Fundación VIII Centenario de la Catedral. Burgos 2021, la coreografía 'Mapa' de Esther Latorre Fernández y Hugo Pereira Pires fue ganadora del certamen, seguida por 'Pedestres' (Costa Rica), en segunda posición, y Jesús Pastor (España), líder de la compañía Human Dance Project, convenció con 'Power' para el tercer premio.

Para Estébanez, este Festival, que cumple su mayoría de edad en esta edición "pone a Burgos en el punto candente de las coreografías del siglo XXI" pues para muchos participantes "es una plataforma de impulso y difusión perfecta y fiable tanto en Europa como a nivel internacional".