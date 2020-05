Festival de Cine mundial comenzará este 29 de mayo

Los certificados de cine más importantes del mundo se unirán por YouTube para anunciar We Are One: A Global Film Festival que iniciará el 29 de mayo. Por ejemplo, el festival de cine de Tribeca no pudo celebrar su edición de forma presencial en las fechas en que estaba previsto, del 15 al 26 de abril.

La Mostra de Venecia mantiene, por ahora, su intención de celebrar en septiembre al igual que la Zinemaldia (Festival de Cine de San Sebastián) que continúa trabajando con esfuerzo y esperanza. En el caso de Cannes, que se celebra en mayo, aplazó su evento de este año y tampoco se celebrará al menos durante junio o julio.

Por este motivo Tribeca Enterprises y YouTube anunciaron el pasado 27 de abril de manera conjunta We Are One: A Global Film Festival, un festival de cine digital. Tendrá 10 días de duración, que tendrá lugar de manera exclusiva en YouTube y reunirá a una comunidad internacional de cineastas y contadores de historias.

Contará con la programación seleccionada por los festivales de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia, entre otros, una selección de películas seleccionadas de todo el mundo.

Con este evento se podrá ayudar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que podrían asistir a la asistencia de los afectados por la Covid-19. El festival destinará sus beneficios a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a las entidades de cada territorio.

El festival de cine de Guadalajara, que también tuvo que posponer su edición, anunció a través de sus redes sociales su participación en la iniciativa digital que se celebrará entre el 29 de mayo y el 7 de junio en YouTube.com/WeAreOne.

La Mostra de Venecia mantiene, por ahora, su intención de celebrar en septiembre al igual que la Zinemaldia (Festival de Cine de San Sebastián) que continúa trabajando con esfuerzo y esperanza.

En el caso de Cannes, que se celebra en mayo, aplazó su evento de este año y tampoco se celebrará al menos durante junio o julio.

Por este motivo Tribeca Enterprises y YouTube anunciaron el pasado 27 de abril de manera conjunta We Are One: A Global Film Festival, un festival de cine digital.

Tendrá 10 días de duración, que tendrá lugar de manera exclusiva en YouTube y reunirá a una comunidad internacional de cineastas y contadores de historias.

Contará con la programación seleccionada por los festivales de Annecy, Berlín, Cannes, Guadalajara, Jerusalén, Karlovy Vary, Locarno, Londres, Macao, Marrakech, Mumbai, Nueva York, San Sebastián, Sarajevo, Sundance, Sydney, Tokio, Toronto, Tribeca y Venecia, entre otros, una selección de películas seleccionadas de todo el mundo.

Con este evento se podrá ayudar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que podrían asistir a la asistencia de los afectados por la Covid-19.

El festival destinará sus beneficios a la Organización Mundial de la Salud (OMS), así como a las entidades de cada territorio.

El festival de cine de Guadalajara, que también tuvo que posponer su edición, anunció a través de sus redes sociales su participación en la iniciativa digital que se celebrará entre el 29 de mayo y el 7 de junio en YouTube.com/WeAreOne.

Con información de Golden Globes.