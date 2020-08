Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil será virtual

La edición 40 de la Feria Internacional del Libro y Infantil y Juvenil (Filij), programada para noviembre próximo, ha sido cancelada porque "no hay condiciones", pero se prevé un formato virtual, anunciaron hoy sábado la directora general de Publicaciones, Marilina Barona, y el director del Fondo de Cultura Económica, Paco Ignacio Taibo II. La medida ya había sido anunciada desde hace unos días por Taibo, durante una conferencia de prensa para anunciar la Venta Nocturna que se celebrará el próximo 3 de septiembre. Entonces, dijo, harían "un modelo a tres bandas".

Hoy, a través de un comunicado, los funcionarios explicaron que la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19, obligará el resto del año a continuar con las medidas sanitarias y de sana distancia, por lo que no hay condiciones de realizar la feria. "La pandemia de Covid-19 ha obligado a la necesaria generalización de medidas sanitarias y de sana distancia entre las personas, no concluirá, según estimaciones de la OMS y de las autoridades de Salud de nuestro país, antes de que finalice este año", indicaron. Por tanto, añadieron, "no hay condiciones para que se lleve a cabo, sin riesgo de contagios masivos, la Filij en su versión 40, la cual estaba programada para realizarse en noviembre de este año, en tres sedes, Ciudad de México, Mérida y en La Laguna".

De manera que este año se realizará en formato virtual, sin embargo, la programación y las fechas no fueron anunciadas. A través de un comunicado, los artistas de #NoVivimosDelAplauso aseguraron que desde el 2019 la feria había ido en "declive" porque no hubo una organización "digna y profesional".

"Bajo la dirección de Paco Ignacio Taibo, las ventas de la Filij cayeron un 40% en 2019, a pesar de que la feria regresó a su casa en el Centro Nacional de las Artes, y la cantidad de asistentes apenas alcanzó los 250 mil, las actividades artísticas fueron improvisadas y mal organizadas", se lee en el comunicado. Los artistas demandaron un formato virtual, que hoy ha sido confirmado por los funcionarios.

La organización de la Filij fue cuestionada el año pasado, la 39 edición cerró con un vacío de profesionales del libro infantil y juvenil, reducción de ventas por más de 40% respecto al año pasado, aunque algunos editores vendieron 10% más —lo que no representa un logro— y con menos visitantes pues los organizadores adelantaron haber logrado 250 mil o 300 mil visitantes.