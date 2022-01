Felicidad, energía y motivación, algunos efectos neuropsicológicos del café

Tijuana, BC.- Alrededor del 85% de los mexicanos toman café de acuerdo con Profeco, esas personas pueden manifestar felicidad, energía, motivación o simplemente despertar de diferentes actividades por los efectos neuropsicológicos que desprende la cafeína.

Ariana Fuentes Valenzuela, coordinadora de la Maestría en Neuropsicología de Cetys en Tijuana refirió que esta sustancia está compuesta por diferentes químicos, dentro de estos encontramos a la cafeína y es la razón por la cual nos vemos influenciados por la bebida. Esta sustancia actúa sobre los receptores de adenosina, la cual influye en el sueño, el efecto de la cafeína es bloquear la función de sueño y produce este efecto estimulante que tanto caracteriza a la bebida popular.

“La cafeína bloquea receptores inhibidores en el cerebro, y creá un efecto dominó porque eleva niveles de sustancias en el cerebro como la dopamina, serotonina, glutamato entre otras, responsables de hacernos sentir más motivados y con mayor energía. Genera cambios en diferentes partes del cerebro, en el tálamo relacionado a la alerta y la atención, en el lóbulo frontal asociada a la planeación de conducta, la memoria de trabajo así como la resolución de problemas, también en las cortezas medial, cingulada, prefrontal, parietal y en el cerebelo, por lo que es ideal en un ambiente de trabajo”, mencionó la académica.

Dependencia al café

Sin embargo, la dependencia al café a largo plazo o en abuso puede alterar el funcionamiento óptimo del cerebro, es ahí donde vemos personas que ya no los despierta el café, que no pueden dormir o que dependen de la bebida para poder estar con energía. Entonces encontramos cambios de comportamiento, afecta la actividad motora, la capacidad de alerta ya no es la misma que cuando inicia el consumo de café.

“Tiene un efecto en los neurotransmisores, en las neuronas que integran el circuito de recompensa. Es decir el contínuo bloqueo de receptores o el cambio en la cantidad, empieza a afectar el funcionamiento cognitivo”, declaró la maestra de Posgrado en Campus Tijuana.

Recomendaciones

Ariana Fuentes pidió no satanizar su consumo, pero sí es necesario conocer la capacidad de consumo ya que puede ser contraindicado a algunos padecimientos o diagnósticos, tales como quienes padecen de ansiedad. Aquí otras recomendaciones:

En promedio, es sano tomar hasta 3 tazas de café (importante ver que no afecte otros padecimientos).

Ayuda a las personas mayores de 50 años porque previene el deterioro cognitivo.

No es recomendable su consumo en niños ni adolescentes.

Por último, la Coordinadora de Neuropsicología de Cetys, apuntó que, una cosa son los efectos del café y otra cuando se consume con azúcar, otra sustancia que también estimula y altera independientemente de la cafeína.