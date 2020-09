Famoso restaurante apuesta por un nuevo horario de comida por tiempo limitado

Ciudad de México.- Ubicado en una de las zonas más emblemáticas de la Ciudad de México: la Colonia Roma; Lorea ha logrado posicionarse de la mano del Chef Oswaldo Oliva desde el 22 de febrero de 2017, por ser un concepto y proyecto que aporta valor a la Ciudad de México, gracias a su propuesta gastronómica en constante crecimiento.

Una de las principales propuestas de Lorea se basa en su menú degustación personalizado, el cual demuestra capítulos de una historia que los comensales van creando entre sabores y texturas; donde ellos marcan cómo quieren vivirla, y se regalan un momento para disfrutar y experimentar nuevas sensaciones una vez que cruzan la puerta.

A partir del mes de septiembre, por primera vez, Lorea decidió abrir sus puertas por tiempo limitado para la hora de la comida, de esta forma los comensales podrán vivir una experiencia única desde las 13:00 horas, con la opción de pedir a la carta o con su representativo menú degustación, el cual cambia diariamente según los ingredientes y temporalidad.

La perspectiva y visión que distingue a Lorea de los demás lugares, es su exploración de los productos e ingredientes que existen en México. En Lorea nunca se encontrará un menú idéntico al del día anterior, esto con la finalidad de tener una evolución constante, ofrecer una experiencia diferente en cada visita y darle la oportunidad a sus comensales de probar platillos que traigan a su memoria gustativa recuerdos, además de crear nuevos.

El Chef Oswaldo Oliva, quien cocinó por siete años en Mugaritz (el noveno mejor restaurante del mundo según la lista de 50 Best Restaurants), siempre ha buscado ofrecer el factor sorpresa a sus comensales. Desde la cocina abierta para permitir a sus invitados tener una conexión directa y que tengan la certeza que no solo el anfitrión de su mesa está al pendiente, si no que todo un equipo, inclusive la cocina y el Chef, son cómplices de ese momento en su casa, Lorea.

Lorea ha estado consecutivamente tres años en la lista de los 120 Restaurantes de México de Culinaria Mexicana, la cual tiene relevancia en el medio gastronómico de nuestro país.

Internacionalmente han sido reconocidos por la OAD (Opinionated About Dining), importante Lista en el Norte del Continente, durante tres años, siendo este último donde ascendieron a estar dentro de los 100 mejores y el tercero de México.

En noviembre de 2019, Lorea es reconocido por la importante organización de The World 50 Best Restaurants, al incluirlo en su nueva lista 50 Best Discovery; asimismo, este año es incluido en el libro “150 Restaurants you need to visit before you die”.

Los valores de Lorea siempre se han dirigido en superar las expectativas de sus invitados, y más en una ciudad donde se tiene el alcance de todo.