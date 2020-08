Falso guacamole: la salsa de las taquerías que se hace con calabaza

Quizá a tu taquero de confianza no le guste que se revele este secreto, pero hay muchas taquerías en México que recurren a esta receta por los altos costos de aguacate o que no este listo para comer cuando se necesita. Si te consideras amante de los tacos callejeros y no has encontrado ese sabor peculiar que los caracteriza, intenta con esta receta.