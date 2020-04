Face Lace la nueva tendencia de maquillaje

Las tendencias de maquillaje cada vez se tornan más innovadoras y extravagantes. Las formas, colores y estilos que en algún momento de la vida se pudieron considerar extremas o incluso de mal gusto, ahora son todo un hit en Instagram y en las pasarelas más importantes del mundo de la moda.

Tal parece que el mundo del maquillaje está tomando nuevos niveles, es decur ya no hablamos solo de glitter o de delineadores en bloques de color, si no de algo casi de otro mundo. En enero de 2010, Chanel se robó los reflectores presentando en su pasarela una colección de hermosos tatuajes temporales,y desde entonces no había surgido una opción tan cool que diera ese toque de innovación que todas buscan en su maquillaje. Sin embargo hoy llega el "encaje facial" o también conocido como el "Face lace", un nuevo estilo de maquillaje que te cambiará la vida.

Seguramente cada que te surgen las ganas de hacer algo nuevo con tu maquillaje todo resulta en desastre total y acabas maquillándote como siempre. Pues no te preocupes, ahora podrás lucir en tus ojos los estilos con las formas más originales, sin necesidad de tocar un lápiz o un eyeliner, simplemente con una pegatina serás el centro de todas las miradas a tu paso.

El Face Lace es la creación de la genio del maquillaje Phyllis Cohen a muchos de los deseos que le transmitían sus clientes: "Ojala pudiera maquillarme como tú lo haces". Ahora, todos podemos conseguir un efecto de maquillaje artístico deslumbrante. Phyllis comenzó su carrera como ilustradora y consiguió un Master en Bellas Artes. Los diseños tan únicos y especiales que ha creado para adornar el rostro reflejan su instinto visual.

Phyllis ha trabajado como maquilladora con una gran variedad de personajes conocidos, desde David Bowie a Daphne Guinness y para cientos de editoriales para revistas como Vogue o Dazed and Confused. Además de trabajar en conjunto con Lady Gaga y lanzar una colección firmada por la marca de la cantante, Haus Laboratories.

Phillys ha estado experimentando durante más de 20 años para siempre crear efectos extravagantes de maquillaje de sencilla aplicación. Face Lace es su última novedad. Esta firma está dispuesta a hechizarte con sus 15 variedades de diseños de maquillaje "Ready to go" que nunca se borran o manchan. Su sistema adhesivo hipoalergénico los convierten en un accesorio muy fácil de aplicar en menos de un minuto y además de todo esto son reutilizables.

Sus diseños están inspirados por diferentes aspectos tales como el Pop Art, encaje francés, tatuajes estilo hindú, estructuras de hierro o caligrafías.

El abanico de "Laces" incluye desde máscaras que simplemente se adhieren a la piel, hasta delineados instantáneos sencillos en negro o con figuras increíbles y colores vibrantes.

Actualmente las estrellas de la firma son los "Eye Laces" que resaltan la mirada con elegantes siluetas y acabados increíbles.