Fabián Cháirez, el artista que pintó a Zapata feminizadoFabián Cháirez, el artista que pintó a Zapata feminizado

El artista Fabián Cháirez ha estado envuelto en la polémica desde la semana pasada cuando la Secretaría de Cultura utilizó su obra "La Revolución", donde presenta a un Emiliano Zapata feminizado para difundir la exposición "Emiliano. Zapata después de Zapata".

El creador nacido en Chiapas el 13 de diciembre de 1987. Mostró desde pequeño una inquietud por las artes plásticas, interés que lo llevó a estudiar de forma profesional esta disciplina de 2007 a 2012 en la Facultad de Artes en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas.

De acuerdo con la página de La Llorona Gallery, el eje en las piezas del creador chiapaneco ha sido la exploración y presentación de la anatomía masculina en especial los cuerpos que se alejan de los arquetipos o ideales de masculinidad mexicana. "La intuición esclarece la dirección de mis piezas, la feminidad en complicidad con lo masculino es el punto de partida. Pinto hacia donde mis experiencias encuentran una salida", asegura Fabián Cháirez en su página de Facebook.

Hombres reposando sobre una rosa, un luchador enmascarado y religiosos son algunas de las imágenes del mexicano disponibles en sus redes sociales, donde además hace un constante juego metafórico de los órganos reproductores de las personas. Fabián Cháirez ha tenido distintas exposiciones individuales siendo la primera la que llevó a cabo en la Galería La Dolorosa en 2010 y que llevó por título "Lolitos". Le siguen "Corazón de quincean?era", en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas en 2012; "Invisible", de 2013, en Galería Hazme el Milagrito; "El Jardi?n de las delicias", de 2015, en el INBA; y "Deliquios masculinos", de 2016, en el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas.

"La Revolución", la obra que ha causado la polémica, no es nueva de Fabián Cháirez, sino es un óleo sobre lienzo de 30 x 20 centímetros que presentó en la Galería José María Velasco entre 2015 y 2016. Cháirez fue convocado hace unos meses por el INBAL para que formara parte de la exposición que se presenta en el marco del centenario luctuoso de Zapata.

El artista señaló hace unos días que desde que presentó su obra no había tenido mayor problema, sólo recuerda que en la Galería José María Velasco le pidieron que borrara la erección del caballo, aunque para esta ocasión, ninguna autoridad le hizo alguna indicación. Aseguró que la controversia le parecía que ocurrió "porque hay gente que piensa que lo femenino, la raza o la posición social son temas que se pueden usar como ofensas o insultos, y en este caso lo que evidencia es la misoginia. Les causa repudio lo femenino y no es para menos, estamos en una sociedad súper machista. Hay algunas personas a las que les incomodan los cuerpos que no obedecen las normas. En este caso, ¿dónde está la ofensa? Ven una ofensa porque (Zapata) está feminizado", dice.

El artista agrega que su idea de presentar a Zapata con estas características surgió después de darse cuenta que no hay imágenes sobre el militar en las que no se le vea desligado de conceptos como la virilidad y la masculinidad.