Explosión de colores imaginativos en día fuerte de la 080 Barcelona Fashion

Tijuana BC.- En la 080 Barcelona Fashion, tres marcas destacaron en el día más fuerte de colecciones.

"Como la trucha al trucho" sorprendió con una colección inspirada en Palm Springs y la ruta 66 para la primavera verano 2024, ofreciendo un estilo colorista y vitalista en ropa de baño con detalles únicos como guantes que emulan tenazas de langosta.

All that she loves presentó una colección que recreaba postales de la Costa Brava, con prendas luminosas y suaves, tejidos variados, y una paleta de colores que iba desde pasteles hasta tonos vibrantes como el naranja y el rosa fucsia.

Sastrería tradicional

Por su parte, Lemachet, una firma de moda masculina de Lucía Sánchez, destacó por su enfoque creativo en la sastrería tradicional.

La jornada continuó con tres destacados desfiles por la tarde. "Outsiders Division" presentó una colección que resalta la técnica artesana y las creaciones tradicionales hechas a mano.

Amlul, la visión de la diseñadora Gala González, se centró en la confección "made in Spain" y tejidos éticos.

Colección inspirada

Finalmente, Dominnico cerró el día con una colección inspirada en las lolitas y "warriors" japonesas, un estilo que le ha ganado popularidad en la generación Z y que ha vestido a figuras como Rosalía e Ice Spice.

En general, la 080 Barcelona Fashion fue una muestra de creatividad y diversidad en la moda.