Explora estos tours virtuales para conocer las 7 maravillas del mundo moderno

En el mundo hay infinidad de lugares y destinos interesantes y desconocidos con mucha historia, ideales para ser visitados por lo menos una vez en la vida. Y sin duda las 7 maravillas del mundo son una buena opción.

Explora estos lugares de manera remota y disfruta la cuarentena conociendo nuevos lugares, aprovecha los recorridos virtuales que hacen hacen más fácil viajar por el mundo.

Chichén Itzá (Yucatán, México)

Este destino mexicano encabeza la lista de las 7 maravillas del mundo moderno. Se localiza en medio de la selva, en la Península de Yucatán, un lugar que muestra el avanzado conocimiento de esta cultura en ciencia y astronomía.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), pone al alcance de todas las personas una plataforma virtual para hacer el recorrido por esta zona arqueológica, con más de 60 lugares captados en 360 grados. Instala Adobe Flash para poder disfrutar de Chichén Itzá.

El Coliseo Romano (Roma, Italia)

Esta obra arquitectónica, erigida en el Imperio romano presenció los más aguerridos combates entre gladiadores, animales exóticos y ejecuciones de prisioneros. Este anfiteatro de casi dos mil años, llegó a albergar a más de 60 mil personas.

Gracias al trabajo y colaboración de Henk Keijzer, en la página de AirPano podrás conocer de cerca este magnífico lugar, pues sus imágenes en 360 grados te harán sentir como si estuvieras ahí. La calidad de las fotografías es sorprendente, además muestran el coliseo por dentro y fuera.

Cristo Redentor (Rio de Janeiro, Brasil)

Construido entre los años 1926 y 1931, este Cristo Redentor, con un estilo Art Decó y de 38 metros de altura se localiza a más de 710 metros sobre el nivel del mar, en la cima del cerro Corcovado, en Rio de Janeiro, Brasil.

Esta maravilla del mundo moderno, la puedes ver desde la comodidad de tu sala, con la herramienta de Google, Street View, que además te da la oportunidad de recorrer los lugares aledaños de esta escultura. También, la puedes ver desde la alturas con AirPano.

La Gran Muralla (China)

Con el objetivo de protegerse contra las invasiones extranjeras, el imperio chino levantó esta muralla de aproximadamente 21 kilómetros de longitud, por su extensión, pasa por varias regiones del país asiático.

La manera para ver esta maravilla de la ingeniería china, es acceder a 360 virtual Tour Of The Great Wall Of China, donde tendrás la oportunidad de ver la muralla desde cuatro distintos lugares de esta. En estos puntos, la plataforma te comparte datos y textos interesantes de la historia de la obra arquitectónica.

Machu Picchu (Cordillera Oriental del Sur, Perú)

Enclavado y edificado a más de 2,430 metros de altura, sobre el nivel del mar, en la Cordillera Oriental del sur de Perú, esta maravilla peruana fue construida a mediados del siglo XV. La perfecta adaptación de la arquitectónica al espacio montañosos y rocoso, demuestra que los pobladores poseían un gran conocimiento.

Para adentrarte en esta cordillera peruana y conocer este sitio maravilloso, solo basta con acceder desde tu computadora o celular, al recorrido virtual de From Cusco, donde podrás hacer tu propia tour digital por la zona y conocer las ruinas de Machu Picchu.

Petra (Uum Sayhoun, Jordania)

También conocida como "La Ciudad de Piedra", esta maravilla del mundo moderno está tallada y esculpida totalmente en la piedra del cañón. En la antigüedad el sitio formó parte de una ruta comercial entre Egipto, Siria, Arabia y el Sur del Mediterráneo.

El recorrido virtual "Petra Ciudad Rosa" es uno de los más completos que podrás encontrar, este es posible gracias a la entre Google View street y la Jordan Tourism Board (JTB), donde podrás visitar las diversas edificaciones. El tour proporciona narraciones y cuadros informativos del lugar en español e inglés.

Taj Mahal (Agra, India)

Esta joya arquitectónica se construyó entre el año 1631 y el 1654 a orillas de río Yamuna, en honor a la esposa favorita del rey Arjumand Banu Begum, quien murió en labor de parto. Para su edificación trabajaron más de 20 mil obreros.

Si te llama la atención este asombroso mausoleo indio, accede a Street View de Google o AirPano, para conocer más de cerca esta maravilla mundial y recorre todos los espacios y pasillos del lugar. Disfruta de sus mejores vistas aéreas e internas con estas herramientas.

Aprovecha tu tiempo en esta cuarentena y lánzate de manera virtual a los destinos turísticos que resguardan las siete maravillas del mundo. Puedes complementar esta experiencia con la plataforma de Google Arts & Culture y el British Museum.