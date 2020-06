Examante del Rey Juan Carlos, da un fuerte golpe a la Corona española

La alemana Corinna Larsen, quien fue considerada por varios años la amante del rey emérito Juan Carlos I de España, es una mujer que no teme regresar los golpes que recibió por parte de la Corona española desde que terminó su ‘amistad’ con el papá del rey Felipe, hace ocho años.

Recientemente, la empresaria de 56 años desveló en una entrevista para el programa "360 grados" de la ETB2 información que hasta el momento era desconocida para el público, dando un fuerte golpe a los miembros de la Corona de España.

"He recibido amenazas de muerte, estoy bajo vigilancia constante, estas personas trataron de separarme de mis hijos y destruir mi red de relaciones. Mis casas han sido forzadas, me han enviado mercenarios, me han robado documentos personales y se ha emprendido una campaña de desinformación para destruir mi reputación", contó Corinna.

Larsen confesó que los ataques también son para sus hijos y el resto de su familia. Pese a que ha intentado comunicarse con los miembros de la realeza española para hacerle frente a la situación y detener las agresiones, no ha recibido una respuesta favorable.

"Nos hemos comunicado con la Casa Real muchas veces a través de canales formales para pedirles que pongan fin a la campaña de abuso. Todos nuestros intentos han caído en oídos sordos. Está en poder de la Familia Real detener esto, pero han decidido no hacerlo, una decisión que habla por sí sola. El camino legal ahora es inevitable [...] La campaña abusiva contra mí y mis hijos, porque el rey tiene el poder de detenerla", relató Larsen.

La examante del Rey confesó que debido a su cercanía con el soberano emérito, se cree que ella tiene en su poder secretos de Estados o conocimiento sobre algunos de los actos ilícitos que cometió el exrey durante su mandato, como sería el caso de la fundación panameña Lucum. Sin embargo, Corinna asegura que esto no es así y que la Corona se basa en esta premisa para intimidarla.

En unos minutos comienza @360Grados_ETB. `El virus de la Corona´, con declaraciones exclusivas de Corinna Larsen y el análisis de la investigación suiza que señala a la Casa Real. A partir de las 22:15 con @EiderHurtado @euskaltelebista @Baleuko #360ElVirusdelaCorona pic.twitter.com/vhrUJad9ge — 360 Grados (@360Grados_ETB) June 7, 2020

"Ciertas personas en la Casa Real y los servicios secretos en España crearon la ficción de que poseo amplios secretos de Estado para justificar su campaña abusiva contra mí y mis hijos durante ocho años. Una campaña que continúa hoy y que está diseñada para encubrir la maldad de otros. Alguien tuvo que firmar los fondos significativos necesarios para esta operación", concluyó.

Algunos medios de comunicación españoles señalan que la aristócrata y el Rey sostuvieron una relación de 10 años, aunque era un amorío, se dice que la historia de este romance fue tan conocida que incluso ella recibía un trato especial por ser la ‘amiga entrañable del Rey’, pero tras su ruptura los ataques e intimidaciones no dejaron de aparecer.