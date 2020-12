Estudiantes universitarios reclutados como maestros para mantener abiertas escuelas

INDIANAPOLIS, ESTADOS UNIDOS.- A medida que el coronavirus deja al margen a un gran número de educadores, los distritos escolares de todo el país están reclutando de manera agresiva a maestros suplentes, ofreciendo bonificaciones y renunciando a los requisitos de certificación para mantener las aulas abiertas.

En muchos casos, vienen al rescate los estudiantes universitarios que están aprendiendo en línea o en casa durante las vacaciones prolongadas de invierno.

En Indiana, el distrito escolar de Greenfield-Central, de 4.400 estudiantes, a unas 20 millas (32 kilómetros) al este de Indianápolis, pidió ayuda cuando su grupo de sustitutos se redujo. “Le dije: 'Si tienes un estudiante que está en la universidad, tal vez le gustaría trabajar incluso una cosa de dos meses para nosotros, lo cual sería una solución provisional, sin duda, pero nos ayudará a grupo ”, dijo Scott Kern, director de recursos humanos de Greenfield-Central Community School Corporation.

Más de una docena de estudiantes universitarios respondieron a la llamada, incluida su propia hija, Grace Kern, de 19 años, que estudia tecnología de imágenes médicas en Indiana University – Purdue University Indianapolis. Ha estado trabajando en las aulas de la escuela primaria, ayudando a los estudiantes como maestros a ofrecer instrucción de forma remota a través de una pantalla dentro del aula.

“Mi papá me dijo que un grupo de maestros están fuera y están luchando para conseguir sustitutos. Y yo dije, 'Bueno, todas mis clases están en línea, excepto una, así que tengo tiempo para hacerlo'. Y odiaría que las escuelas y los estudiantes tuvieran problemas ”, dijo.

La fuerza docente ya estaba estirada en muchos lugares antes de que golpeara la pandemia, ya que menos estudiantes ingresaron a la profesión y los jubilados que a menudo reemplazan a los estudiantes se han quedado en casa en gran número debido a preocupaciones sobre su salud. A medida que el rastreo de contactos obliga a los maestros a ponerse en cuarentena, la escasez de personal se ha vuelto tan grave que muchas escuelas no han tenido más remedio que cambiar al aprendizaje a distancia.

En Connecticut, el gobernador Ned Lamont, un demócrata, apeló a fines del mes pasado a los estudiantes universitarios que regresaban a casa para sus vacaciones de invierno para ayudar en hospitales, sitios de pruebas de virus y escuelas. En los casos en que los maestros dirigen la instrucción de forma remota porque tienen que estar en cuarentena, por ejemplo, Lamont dijo que se podría pagar a los estudiantes universitarios para que ingresen a las aulas y ayuden a proporcionar supervisión.

Isabel Orozco, estudiante de primer año en Wellesley College, está trabajando como maestra suplente en el distrito de Cheshire, Connecticut, donde se graduó de la escuela secundaria en junio. Dijo que está considerando tomar todas sus clases del semestre de primavera en línea, para poder seguir trabajando en las escuelas públicas.

"Cualquier cosa que pueda hacer para ayudar, me siento bien", dijo.

Los estudiantes universitarios han sido seleccionados en números cada vez mayores este año por Kelly Education, que contrata a los distritos para proporcionar sustitutos. El presidente de la compañía, Nicola Soares, dijo que la pandemia ha dejado al descubierto los problemas de escasez que han ido empeorando durante años.

"Entonces, cuando pienso en la pandemia y todo lo que hemos visto durante los últimos 10 meses, ha exacerbado absolutamente el problema en torno a la escasez de maestros y también la escasez de maestros sustitutos", dijo Soares, y agregó que no espera mucho alivio el próximo año escolar. . “Hemos visto a mucha gente dejar la profesión. Las aperturas van a aumentar, entonces es efecto dominó ”.

En Carolina del Sur, Lisa Usry, de Charleston, encontró esto de primera mano. Uno de sus primeros trabajos del año fue reemplazar a un maestro de unos 60 años que renunció abruptamente.

“Trabajó un par de semanas y dijo: 'Me voy de aquí' y salió por la puerta”, recordó.

En Nebraska, más distritos están solicitando exenciones al requisito de que los sustitutos tengan un certificado de enseñanza. La exención, una vez utilizada solo por algunos distritos grandes, permite a los administradores contratar subs que tienen 60 créditos universitarios y han completado un curso de enseñanza y otro que aborda el sesgo y la discriminación.

Debido a que los requisitos de sustitutos del estado habían sido tan altos, en años anteriores se había basado en gran medida en los jubilados, dijo Jenni Benson, presidenta de la Asociación de Educación del Estado de Nebraska. Pero ha sido más difícil de vender este año, ya que la asociación descubrió que solo el 33% de los 500 maestros jubilados que encuestó en agosto planeaba subvencionar este año, mientras que los demás dijeron que no o no estaban seguros.

Pat Shepard, de setenta y cuatro años, profesora de español jubilada de Lincoln, Nebraska, estuvo entre los que siguieron adelante y siguieron trabajando, más incluso que en años anteriores, ya que su distrito ofrecía bonificaciones para los suscriptores que se comprometían con un cierto número de trabajos. cada mes. Sin embargo, algunos de sus amigos maestros sustitutos decidieron tomarse el año libre.

“Una tiene un padre de 89 años con una afección cardíaca y un nieto recién nacido, por lo que no está dispuesta. He tenido algunos otros que han sobrevivido al cáncer y cosas así. Y simplemente no están dispuestos a correr ese riesgo ”, dijo. “Estoy un poco más preocupado ahora después del Día de Acción de Gracias porque nuestros casos aquí son cada vez más cada día en la ciudad”.