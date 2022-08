Estos son los países con el mayor número de días festivos no laborables

Madrid, España.- ¿A quién no le gustaría ser remunerado durante su tiempo libre? Según una nueva investigación, algunos países son mucho más afortunados que otros y gozan de hasta nada menos que un mes de días festivos no laborables anuales.

Expertos han identificado los lugares más idóneos del mundo para aquellas personas que deseen disfrutar del mayor número de días festivos remunerados.

Dichos expertos realizaron una investigación en línea con el fin de averiguar cuáles son los países con más días festivos en 2022, basándose en toda una serie de datos proporcionados por la página especializada Office Holidays.

Días festivos y no laborables en el mundo

En todos los países, los empleados tienen derecho a disfrutar de un número determinado de días festivos no laborables, los cuales suelen coincidir con una amplia gama de ocasiones diversas, como días festivos, días conmemorativos, fiestas religiosas o conmemoraciones y aniversarios de determinados eventos históricos, por lo que el número de días festivos varía mucho de unos países a otros.

“Algunos países son muy generosos en lo que respecta a la cantidad de días festivos no laborables que conceden a sus empleados”, dijo un representante de StressFreeCarRental.com.

A la hora de plantearse unas vacaciones, puede ser muy buena idea familiarizarse con el calendario cultural del destino elegido para poder así planificar el viaje de forma más eficiente.

Utilidad de conocer los días festivos

Saber si, durante la estancia, dicho destino celebra uno o varios días festivos puede resultar muy útil, ya que, de ser así, es posible que muchos lugares permanezcan cerrados incluso durante varios días.

Esta lista puede ayudar a aquellas personas que estén considerando mudarse a otros país a elegir el mejor destino para relajarse y cobrar una remuneración mientras se disfruta del tiempo libre».

A continuación, te presentamos la lista de aquellos países con el mayor número de días festivos en 2022:

Birmania: 30

El primer puesto de la lista lo ocupa Birmania, un país donde los empleados pueden disfrutar de hasta 30 días festivos remunerados al año para poder festejar diversos eventos y celebraciones.

Uno de los eventos más importantes de Birmania es el Thingyan o fiesta del agua, un festival que tiene lugar a mediados de abril, época en la que el país suele registrar sus temperaturas más altas. En 2022, dicho festival se celebró durante nada menos que ocho días consecutivos.

Sri Lanka: 29

En un merecido segundo puesto nos encontramos con Ski Lanka, un país cuyos trabajadores tienen derecho a nada menos que 29 días festivos anuales.

El calendario de festividades de este país está repleto de una celebración muy recurrente conocida como Poya, una fiesta que, dado que se celebra cada vez que hay luna llena, da derecho a nada menos que un mínimo de un día libre al mes. Durante estas fiestas, que conmemoran importantes eventos budistas, la venta de alcohol, carne y pescado está totalmente prohibida.

Irán y Nepal: 27

El tercer puesto lo ocupan dos países diferentes: Irán y Nepal. En el primero, destaca la celebración del Novruz, es decir, el Año Nuevo iraní, que se celebra durante dos semanas cada primavera.

En cuanto a Nepal, cabe destacar la celebración de un festival de un día de duración dedicado única y exclusivamente a las mujeres. Durante dicho festival, conocido como Haritalika Teej, mujeres hindúes de todo el país se reúnen para ayunar, rezar al Dios Shiva, cantar y bailar.

Azerbaiyán: 25

En Azerbaiyán, al igual que en Irán, también se celebra el Novruz, es decir, el Año Nuevo persa, que marca el comienzo de la primavera. Durante dicha festividad, los trabajadores azerbaiyanos deben recibir, por ley, cinco días de descanso.

Pero eso no es todo, ya que además del Año Nuevo persa, los azerbaiyanos celebran también el Año Nuevo gregoriano, que tiene lugar a principios de enero y les da derecho a cuatro días de descanso adicionales.

Egipto, Bangladesh y Líbano: 23

Egipto, Bangladesh y Líbano no solo comparten el mismo número de días festivos sino que, además, dado que el islam es la religión predominante en estos tres países, todos ellos celebran la festividad más importante del calendario musulmán.

Esta celebración de tres días de duración, conocida como Eid al-Adha o Fiesta de Sacrificio, tiene lugar durante el mes de julio y conmemora los sacrificios que el profeta Abraham realizó como acto de obediencia a Dios. Como es tradición, durante esta festividad, los habitantes de estos países no solo organizan todo un festín con sus seres queridos, sino que además suelen donar dinero, comida y ropa a los más necesitados.

Filipinas: 22

En Filipinas, existen dos tipos de días festivos: los días feriados como tal y los días especiales no laborables.

Un ejemplo de día no laborable especial es el Año Nuevo chino, que si bien no es un día festivo en el que todo el mundo recibe necesariamente una remuneración, sí da derecho a aquellos que trabajan en esa fecha a percibir un plus económico del 30 %. Nochebuena y Nochevieja también son considerados como días especiales no laborables.

Camboya y Argentina: 21

Camboya es una monarquía constitucional situada en el sudeste asiático cuya religión predominante es el budismo. Estos factores pueden percibirse en el calendario de festividades del país, el cual está protagonizado por celebraciones en honor a la monarquía o al budismo. Una de las fiestas monárquicas o reales es el cumpleaños de la madre del rey, que se celebra cada 18 de junio.

En Argentina, por su parte, los empleados tienen derecho a dos días de descanso durante el festival de Carnaval anual. Este festival marca el comienzo de la Cuaresma, un periodo de 40 días en el que muchos argentinos se abstienen de comer carne los viernes.

*Fuente: StressFreeCarRental.com