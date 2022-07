Estos son los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “El hechizo del agua” - Florencia Bonelli

2.- “Heartstopper 3” - Alice Oseman

3.- “Violeta” - Isabel Allende

4.- “El caso Alaska Sanders” - Joël Dicker

5.- “Heartstopper” (Tapa Netflix) - Alice Oseman

6.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

7.- “Heartstopper” - Alice Oseman

8.- “Soy una tonta por quererte” - Camila Sosa Villada

9.- “Los siete maridos de Evelyn Hugo” - Taylor Jenkins Reid

10.- “Las cosas que perdimos en el fuego” - Mariana Enríquez

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “La naturaleza del deseo” - Carla Guelfenbein

2.- “Así hablaba Zaratustra” - Friedrich Nietzsche

3.- “La hipótesis del amor” - Ali Hazelwood

4.- “El caso Alaska Sanders” - Joël Dicker

5.- “Las costureras de Auschwitz” - Lucy Adlington

6.- “Romper el círculo” - Colleen Hoover

7.- “Roma soy yo” - Santiago Posteguillo

8.- “1984” - George Orwell

9.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

10.- “El necronomicón” - H.P. Lovecraft

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “Todas esas cosas que te diré mañana” - Elísabet Benavent

2.- “Nostalgia milenial” - Nostalgia Milenial

3.- “El caso Alaska Sanders” - Joël Dicker

4.- “Adiós, pequeño” - Máximo Huerta

5.- “El libro negro de las horas” - Eva García Sáenz de Urturi

6.- “Aniquilación” - Michel Houellebecq

7.- “Flores y dinamita” - Bebi Fernández

8.- “La ladrona de huesos” - Manuel Loureiro

9.- “Todo lo que somos juntos” - Alice Kellen

10.- “La cuenta atrás para el verano” - La Vecina Rubia

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “The Hotel Nantucket” - Elin Hilderbrand

2.- “Suspects” - Danielle Steel

3.- “Sparring Partners” - John Grisham

4.- “Escape” - John Grisham

5.- “Star Wars: Shadow of the Sith” - Adam Christopher

6.- “The Measure” - Nikki Erlick

7.- “The House Across the Lake” - Riley Sager

8.- “Nightwork” - Nora Roberts

9.- “Run, Rose, Run” - Dolly Parton y James Patterson

10.- “Meant to Be” - Emily Giffin

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

2.- “Heartstopper 3” - Alice Oseman

3.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

4.- “La canción de Aquiles” - Madeline Miller

5.- “Violeta” - Isabel Allende

6.- “A veces despierto temblando” - María Ximena Santaolalla Abdó

7.- “Roma soy yo” - Santiago Posteguillo

8.- “México, la novela” - Pedro Ángel Palou

9.- “El mapa de los anhelos” - Alice Kellen

10.- “La cofradía de las viudas” - Mónica Hernández

(Fuente: Librerías Gandhi)