Estos son los 10 libros más vendidos de la semana

Madrid, España.- Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Los siete maridos de Evelyn Lugo” - Taylor Jenkins Reid

2.- “El día que dejó de nevar en Alaska” - Alice Kellen

3.- “Rojo, blanco y sangre azul” - Casey McQuiston

4.- “Heartstopper” - Alice Oseman

5.- “El libro más lindo del mundo” - Rosario Oyhanarte

6.- “La tía Cósima” - Florencia Bonelli

7.- “La vida invisible de Addie LaRue” - V.E. Schwab

8.- “Heartstopper 2” - Alice Oseman

9.- “Violeta” - Isabel Allende

10.- “Asesino de brujas. Los hijos del rey” - Shelby Mahurin

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE



1.- “La virgen de la Patagonia” - Jorge Baradit

2.- “Una última parada” - Casey McQuiston

3.- “Paraíso” - Abdulrazak Gurnah

4.- “Otra vez tú” - Alice Kellen

5.- “Gente normal” - Sally Rooney

6.- “El curioso incidente del perro a medianoche” - Mark Haddon

7.- “Antes de diciembre” - Jiana Marcús

8.- “El día que dejó de nevar en Alaska” - Alice Kellen

9.- “Nunca” - Ken Follett

10.- “El club de los psicópatas” - John Katzenbach

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

Te puede interesar: Isabel Allende publica ‘Violeta’ inspirada en su madre

ESPAÑA



1.- “La cuenta atrás para el verano” – La Vecina Rubia

2.- “Violeta” - Isabel Allende

3.- “El libro negro de las horas” - Eva García Sáenz de Urturi

4.- “Morir no es lo que más duele” - Inés Plana

5.- “Nunca” - Ken Follett

6.- “Últimos días en Berlín” - Paloma Sánchez-Garnica

7.- “Proyecto Silverview” - John Le Carré

8.- “Toda la verdad de mis mentiras” - Elísabet Benavent

9.- “La nostalgia del limonero” - Mari Pau Domínguez

10.- “Nosotros en la luna” - Alice Kellen

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)



1.- “One Step Too Far” - Lisa Gardner

2.- “The Horsewoman” - Patterson/Lupica

3.- “The Maid” - Nita Prose

4.- “The Judge’s List” - John Grisham

5.- “The Last Thing He Told Me” - Laura Dave

6.- “The Lincoln Highway” - Amor Towles

7.- “The Stranger in the Lifeboat” - Mitch Albom

8.- “Invisible” - Danielle Steel

9.- “Wish You Were Here” - Jodi Picoult

10.- “The Wish” - Nicholas Sparks

(Fuente: Publishers Weekly)

Te puede interesar: El renacimiento de La Galatea uruguaya

MÉXICO



1.- “Dune” - Frank Herbert

2.- “Salvar el fuego” - Guillermo Arriaga

3.- “Heist” - Ariana Godoy

4.- “A través de ti” - Ariana Godoy

5.- “El club de los psicópatas” - John Katzenbach

6.- “Nunca” - Ken Follett

7.- “La viuda” - José Saramago

8.- “El italiano” - Arturo Pérez-Reverte

9.- “Silence” - Flor M. Salvador

10.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

(Fuente: Librerías Gandhi)