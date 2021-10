Estos son los 10 libros más vendidos de la semana

Madrid, España.- Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “El italiano" - Arturo Pérez Reverte

2.- “A través de ti” - Ariana Godoy

3.- “Asesino de brujas. La bruja blanca" - Shelby Mahurin

4.- “Todo lo que nunca fuimos” - Alice Kellen

5.- “Los siete maridos de Evelyn Hugo” - Taylor Jenkins Reid

6.- “Al final mueren los dos” - Adam Silvera

7.- “Heartstopper” - Alice Oseman

8.- “A fuego lento” - Paula Hawkins

9.- “Nosotros en la luna” - Alice Kellen

10.- “Asesino de brujas. Los hijos del rey” - Shelby Mahurin

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Heartstopper 4” - Alice Oseman

2.- “Los hombres que no fui” - Pablo Simonetti

3.- “Asesino de brujas. La bruja blanca” - Shelby Mahurin

4.- “Todo este tiempo” - Mikki Daughtry y Rachael Lippincott

5.- “A través de ti” - Ariana Godoy

6.- “Fuimos canciones” - Elísabet Benavent

7.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

8.- “A fuego lento” - Paula Hawkins

9.- “Un cuento perfecto” - Elísabet Benavent

10.- “Todo lo que somos juntos" - Alice Kellen

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

Te puede interesar: ¿Quién recibió el Premio Nobel de la Paz este 2021?

ESPAÑA

1.- “La cuenta atrás para el verano” – La Vecina Rubia

2.- “Los vencejos” - Fernando Aramburu

3.- “Hasta donde termina el mar” - Alaitz Leceaga

4.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

5.- “Primera persona del singular” - Haruki Murakami

6.- “A fuego lento” - Paula Hawkins

7.- “Los vencejos” - Fernando Aramburu

8.- “No soy un monstruo” - Carme Chaparro

9.- “Nada” – Carmen Laforet

10.- “El arte de engañar al karma” - Elísabet Benavent

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “The Wish” - Nicholas Sparks

2.- “Cloud Cuckoo Land” - Anthony Doerr

3.- “Apples Never Fall” - Liane Moriarty

4.- “The Jailhouse Lawyer” – James Patterson y Nancy Allen

5.- “The Last Graduate” - Naomi Novik

6.- “The Santa Suit” - Mary Kay Andrews

7.- “Harlem Shuffle” - Colson Whitehead

8.- “The Man Who Died Twice” - Richard Osman

9.- “Billy Summers” - Stephen King

10.- “Bewilderment” - Richard Powers

(Fuente: Publishers Weekly)

Te puede interesar: Expone el vapeo a 2 mil productos químicos: EU

MÉXICO

1.- “La biblioteca de la medianoche” - Matt Haig

2.- “La canción de Aquiles” - Madeline Miller

3.- “Circe” - Madeline Miller

4.- “Boulevard” - Flor M. Salvador

5.- “A través de mi ventana” - Ariana Godoy

6.- “Necronomicon” - H.P. Lovecraft

7.- “Perfectos mentirosos 2” - Alex Mírez

8.- “De ninguna parte” - Julia Navarro

9.- “Después” - Stephen King

10.- “La tierra de la gran promesa” - Juan Villoro

(Fuente: Librerías Gandhi)