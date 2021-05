Estos son los 10 libros más vendidos de la semana

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España.

ARGENTINA

1.- “Sira” - María Dueñas

2.- “La vida invisible de Addie Larue” - V.E. Schwab

3.- “Todo este tiempo” - Rachael Lippincott y Mikki Daughtry

4.- “Secretos al alba” - Gabriela Exilart

5.- “La tía Cósima” - Florencia Bonelli

6.- “Cometierra” - Dolores Reyes

7.- “Renegados” - Marissa Meyer

8.- “Heartstopper 3” - Alice Oseman

9.- “Moxie” - Jennifer Mathieu

10.- “Heartstopper 2” - Alice Oseman

(Fuente: Librerías Cúspide)

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

CHILE

1.- “Still with You” - Lily del Pilar

2.- “Los nuevos brujos” - Ortega - Salfate

3.- “Cien años de soledad” - Gabriel García Márquez

4.- “Sira” - María Dueñas

5.- “Gambito de dama” - Walter Tevis

6.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

7.- “Los amantes de Praga” - Alyson Richman

8.- “Las tinieblas y el alba” - Ken Follett

9.- “Historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar” - Luis Sepúlveda

10.- “1984” - George Orwell

(Fuente: Feria Chilena del Libro)

ESPAÑA

1.- “Sira” - María Dueñas

3.- “El arte de engañar al karma” - Elísabet Benavent

4.- “El juego del alma” - Javier Castillo

4.- “La cocinera de Castamar” (tapa blanda) - Fernando J. Múñez

5.- “Rey blanco” - Juan Gómez-Jurado

6.- “Todo lo que sucedió con Miranda Huff” - Javier Castillo

7.- “Un destino propio” - María Montesinos

8.- “Jet set, fiestas clandestinas” - Amanda Seibiel

9.- “La cocinera de Castamar” (tapa dura) - Fernando J. Múñez

10.- “Todo lo que nunca fuimos” - Alice Kellen

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (en inglés)

1.- “Sooley” - John Grisham

2.- “21st Birthday” - Patterson/Paetro

3.- “Project Hail Mary” - Andy Weir

4.- "While Justice Sleeps” - Stacey Abrams

5.- “The Last thing He Told Me” - Laura Dave

6.- “That Summer” - Jennifer Weiner

7.- “The Midnight Library” - Matt Haig

8.- “A Gambling Man” - David Baldacci

9.- “The Four Winds” - Kristin Hannah

10.- “Finding Ashley - Danielle Steel

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Los abismos” - Pilar Quintana

2.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

3.- “Páradais” - Fernanda Melchor

4.- “Sira” - María Dueñas

5.- “Circe” - Madeline Miller

6.- “Antes de que se enfríe el café” - Toshikazu Kawaguchi

7.- “El duque y yo (Bridgerton 1)” – Julia Quinn

8.- “Temporada de huracanes” - Fernanda Melchor

9.- “La ciudad de vapor” - Carlos Ruiz Zafón

10.- “Cierra todas las puertas” - Riley Sager

(Fuente: Librerías Gandhi)