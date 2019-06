Estos son los 10 libros más vendidos de la semana

ARGENTINA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Una familia anormal. El misterio de la hechicera” - Lyna Vallejos

3.- “Hansel y Gretel” - Jacob y Wilhem Grimm

4.- “La reina del aire y la oscuridad” - Cassandra Clare

5.- “Una familia anormal. En busca del tesoro de Minuca” - Lyna Vallejos

6.- “Dime, ¿quién es como Dios?” - Florencia Bonelli

7.- “Luciérnagas en frascos” - Mercedes Romero

8.- “Míster” - E.L. James

9.- “La caja de botones de Gwendy” - Stephen King

10.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

(Fuente: Librerías Cúspide)

CHILE

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “La estación de las mujeres” - Carla Guelfenbein

3.- “Martina chupa por Chile” - Martina Cañas

4.- “Una luz en la sombra” - Ana Campos

5.- “El cáliz secreto” - Francisco Ortega

(Fuente: periódico El Mercurio)

1.- “Juego de tronos” - George R.R. Martin

2.- “Choque de reyes” - George R.R. Martin

3.- “A dos metros de ti” - Rachel Lippincott

4.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

5.- “El visitante” - Stephen King

(Fuente: periódico El Mercurio)

COLOMBIA

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Algún día, hoy” - Ángela Becerra

3.- “Akelarre” - Mario Mendoza

4.-“La casa alemana” –Annette Hess

5.-“Los ladrones de seda” – Dirk Husemann

6.- “El chico que siguió a su padre hasta Auschwitz” - Jeremy Dronfield

7.- “Míster” - E.L. James

8.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

9.-“Fuego y Sangre” – R.R George Martin

10.-“La villa de las telas” – Anne Jacobs

(Fuente: Librería Nacional)

ESPAÑA

1.- “Sí, sí es contigo” - Calle y Poché

2.- “Las hijas perdidas”- Simone St. James

3.- “Devilman: the first 2” - Go Nagai

4.- “La mecanógrafa” - Kate Atkinson

5.- “Yeruldelgger, la muerte nómada” - Ian Manook

7.- “Una mujer sin pasado” - Anna Ekberg

8.- “Los lobos no piden perdón” - Miguel Conde

9.- “Dos cafés y una aventura” - Ana Álvarez

10.- “La isla de cristal” - Nora Roberts

(Fuente: El Corte Inglés)

ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "Where the Crawdads Sing" - Della Owens

2.- "Queen Bee" - Dorothea Benton Frank

3.- "The 18th Abduction" - James Patterson y Maxine Paetro

4.- "Redemption" - David Baldacci

5.- "Sunset Beach" - Mary Kay Andrews

6.- "The Guest Book" - Sarah Blake

7.- "Blessing in Disguise" - Danielle Steel

8.- "Fire & Blood" - George R.R. Martin

9.- "The Stiehl Assassin" - Terry Brooks

10.- "Neon Prey" - John Sandford

(Fuente: Publishers Weekly)

MÉXICO

1.- “Ladrón de esperanzas” - Francisco Martín Moreno

2.- “Bodas de sangre” - Federico García Lorca

3.- “Sí, si es contigo” - Calle y Poche

4.- “Jaque al psicoanalista” - John Katzenbach

5.- “A dos metros de ti” - Rachael Lippincott

6.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

7.- “La insoportable levedad del ser” - Milan Kundera

8.- “Días sin ti” - Elvira Sastre

9.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli

10.- “Juego de tronos. Canción de hielo y fuego 1” - George R.R. Martin

(Fuente: Gandhi)

URUGUAY

1.- “Largo pétalo de mar” - Isabel Allende

2.- “Gravity Falls 3” - Disney

3. “El ultimo baile” - Mary Higgins Clark

4.- “Atrapados en Battle Royale” - Devin Hunter

5.- “Míster”- E.L. James

6.- “La gran estafa” - John Grisham

7.- “Un invitado inesperado” - Shari Lapena

8.- “Fuego y sangre” - George R.R. Martin

9.- “La amante” - Danielle Steel

10.- “Las fiebres de la memoria” - Gioconda Belli

(Fuente: Librerías Bookshop)