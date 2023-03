Este truco para dormir puede ayudarte a desbloquear un mayor poder cerebral: estudio

Por más simple que parezca, usar un antifaz para dormir te ayudará a sentirte más alerta al día siguiente, según un estudio publicado en la revista Sleep .

Los investigadores descubrieron que el simple truco de bloquear la mayor cantidad de luz posible aumentará el estado de alerta del durmiente al día siguiente.

Las fuentes de luz ambiental que podrían estar jugando un papel incluyen la electrónica, la luz solar o las farolas.

Expertos de la Universidad de Cardiff realizaron dos series de experimentos con un total de 124 voluntarios entre las edades de 18 y 35 años, pidiéndoles que usaran antifaz para los ojos en la cama durante varias noches, seguidas de la misma cantidad de noches sin máscara. A los participantes también se les pidió que mantuvieran diarios de sueño para registrar su experiencia con y sin las máscaras y completaron el trabajo en sus respectivos hogares, asegurando que los resultados reflejaran escenarios de sueño de la vida real.

Pruebas para medir el poder del cerebro

Después de las pruebas, los participantes realizaron tres pruebas diferentes después de despertarse para medir el poder del cerebro. Revelaron que las personas se desempeñaron mejor en ejercicios cognitivos y de tiempo de reacción durante la semana que usaron máscaras para los ojos.

Sin embargo, las máscaras para los ojos no tuvieron efecto en una tercera prueba para examinar el aprendizaje de habilidades motoras. Además, los resultados no mostraron diferencias en la cantidad o la calidad del sueño mientras se usaban máscaras para los ojos en comparación con las que no lo hacían; sólo se observaron los efectos positivos sobre el aturdimiento al día siguiente.

Solución efectiva y económica

La autora del estudio, Viviana Greco, candidata a doctorado en Cardiff, dijo en un comunicado que usar un antifaz para los ojos podría ser una "solución efectiva y económica" para mejorar el estado de alerta y el rendimiento laboral.

Las implicaciones de nuestros resultados son significativas en muchas tareas diurnas como conducir un automóvil o cualquier contexto educativo o cultural que requiera aprendizaje”, dijo Greco a PsyPost.

El equipo planteó la hipótesis de que las máscaras ayudaron a los durmientes a pasar más tiempo en la fase más profunda del sueño, también conocida como sueño de ondas lentas, que se cree que es importante para procesar nueva información y fortalecer la memoria.

Los investigadores señalan que los antifaces pueden ser particularmente útiles durante el verano, cuando el sol sale antes.

