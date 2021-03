Este es el protocolo real que Kate Middleton cumple y Meghan Markle no pudo acatar

LONDRES, INGLATERRA.- Unirse a la familia real británica conlleva fama, riqueza y una larga lista de obligaciones. Quizás para Kate Middleton, la transición fue más fácil: probablemente ya estaba al tanto de la mayoría de las obligaciones y reglas que conlleva formar parte de la realeza. Sin embargo, en el caso de Meghan Markle, probablemente no tenía idea de cuán restrictiva sería su vida cuando se uniera a la familia real. ¿Podría ser esta una de las razones para que Meghan y Harry buscaran una vida diferente? Veamos qué cantidad de reglas hay que asumir para pertenecer a la realeza británica.

Hacer referencias a la Reina siempre

En la entrevista con Oprah, Meghan explicó lo sorprendida que estaba de tener que hacer una reverencia a la reina, la abuela de Harry, en una reunión privada: “Él me dijo (refiriéndose a Harry) ‘¿Sabes cómo hacer una reverencia?’ ‘¿Qué?’ ¿Sabes cómo hacer una reverencia? Realmente pensé que eso es lo que pasa afuera, que era parte de la parafernalia. No pensé que eso es lo que pasa adentro. Yo digo, ‘Pero es tu abuela’. Y él me respondió: ‘¡Es la Reina!’“.



La realeza no ejerce su voto

Los miembros de la Familia Real británica no pueden demostrar ninguna afinidad política. Eso significa que no pueden votar, un gran sacrificio para cualquiera que crea en la democracia.

Siempre debes hacer una reverencia ante la Reina, estés en privado o en evento público.

No puedes hablar a menos que se te dé permiso

En su entrevista con Oprah, Meghan Markle reveló cómo la Familia Real la silenció. Según explicó, no podía hablar a menos que se indique lo contrario, los miembros de la familia real siempre deben responder “sin comentarios” a cualquier consulta que se les haga.



Debes pedir permiso para todo, incluso para salir a almorzar con amigas

Otro punto que mencionó Meghan en la entrevista de Oprah es que debes pedir permiso para realizar incluso las actividades más simples. Su antigua vida, tal como la conocía, había terminado. Meghan explicó: “Recuerdo que a menudo la gente de palacio decía: ‘Bueno, no puedes hacer esto porque se verá así. No puedes’. Así que, incluso tenía que pedir permiso como: ‘¿Puedo ir a almorzar con ¿mis amigos?’ ‘No, no, no, estás sobresaturada, estás en todas partes, lo mejor sería que no salieras a almorzar con tus amigos’. Yo digo, ‘Bueno, no he … No he salido de casa en meses’ “.



"Nunca te quejes que nunca te expliquen"

La reina Isabel es inmutable y espera que su familia también lo tenga. La libertad de ser honesto sobre sus sentimientos debe ser muy liberadora para Meghan y, en particular, para Harry, quien ha vivido con esta regla toda su vida.



La realeza no pueden obtener sus propios ingresos

Para Meghan Markle esto debió ser un gran golpe. Que le dijeran que ya no podía trabajar y ganar su propio dinero, especialmente después de ser una actriz tan exitosa. Afortunadamente, ahora que la pareja se ha liberado, han abierto todo un mundo de potencial de ganancias.

Harry no acostumbraba respetar la regla de "No Selfies".

La política de no selfies

Parece que la reina de Inglaterra es particularmente inflexible con esta regla. Se dice que Isabel II aborrece que el público en general esté pegado constantemente a sus pantallas. También se considera una gran falta de respeto darle la espalda a un miembro de la Familia Real.

¡El príncipe Harry no siguió la regla del selfie en más de una ocasión!

Prohibido firmar autógrafos

Toda la familia real tiene prohibido firmar autógrafos. El motivo: el miedo a los intentos de falsificación.

Meghan y Harry son reconocidos por nunca dejar de mostrar su afecto, lo que volvió locos a los miembros de la realeza británica.

Sin abrazos

Los miembros de la realeza no pueden abrazar a la reina y al duque y la duquesa de Cambridge. Esta regla pudo haberle preocupado a Meghan una vez que tuvo a Archie; es duro criar a un niño en un ambiente tan gélido. Por motivos de seguridad, tampoco se les permite abrazar o besar a los fans. Como duquesa de Sussex, Meghan no pudo cumplir con esta regla. Aquí vemos abrazar a un estudiante mientras visitaba una escuela en Inglaterra.

Sin muestras de afecto

También se les dice a las parejas reales que eviten cualquier demostración pública de afecto. Incluso tomarse de la mano está fuera de los límites.

Meghan y Harry no pudieron seguir esta regla

Una vez más, con Meghan viniendo de Estados Unidos, donde la gente a menudo no se retrae con respecto las muestras de afecto, esta restricción fue difícil de seguir. Como podemos ver en esta fotografía, la pareja no respetó esta regla real.



Las damas reales no cruzan las piernas al sentarse

La reina insiste en que las damas reales no crucen las piernas a la altura de las rodillas. Las piernas juntas y los tobillos cruzados es la posición aceptable para sentarse. Cruzar la pierna sobre la rodilla está mal visto por la realeza.



Estricto código de vestimenta

Los miembros de la familia real deben adherirse a un código de vestimenta modesto y nunca abiertamente informal.

Solo manicuras naturales

La reina es fiel usuaria del esmalte de uñas ‘Essie Ballet Slipper Pink’ y espera que las damas de la familia hagan lo mismo. Existe la regla de que solo se permiten los colores de uñas naturales.

Solo la Reina tiene la autoridad para decir cuándo ya terminó una reunión con invitados.



La realeza no come sushi

Aunque no es una regla oficial, la reina desaconseja a los miembros de su familia que coman mariscos. La principal razón es el miedo a la intoxicación alimentaria. El ajo también está prohibido en todas las comidas reales, ya que a la reina no le gusta.



Solo la reina decide cuando termina una comida

Al cenar con la reina, todos los miembros de la familia real deben terminar de comer cuando la reina lo haga, si todavía tienes hambre… ¡lástima! Cuando la reina haya terminado su comida, tú también.



Monopoly es un juego prohibido en la realeza

El duque de York ha prohibido a los miembros de la familia jugar al Monopoly. La razón es que vuelve demasiado cruel a quien lo juega. ¿Leyenda o norma no escrita?

El bolso real no es solo un accesorio, es una señal para enviar mensajes al personal.

¡Nunca toques el bolso real!

El bolso de la reina no es solo un accesorio; también es un medio para que Su Majestad envíe señales no verbales a su personal. Por esa razón, a nadie más que a la propia Reina se le permite tocar su bolso.



La reina decide cuando termina una conversación

Uno de los usos del bolso de la reina es señalar a su personal que una conversación se ha terminado. Si la Reina mueve su bolso de su brazo izquierdo a su derecha, esa es la señal para su personal de que ha terminado con la conversación y es hora de seguir adelante.

Solo la Reina puede decidir con quién te casarás.

No hay compromiso no aprobado por la Reina

La Ley de Matrimonios Reales de 1772 establece que los descendientes reales deben buscar la aprobación de la Monarca antes de comprometerse.



Hasta el vestido de novia tiene restricciones

La propia reina deberá aprobar la boda y los planes de la boda, por supuesto. Pero ella también tiene la última palabra sobre el vestido de novia. Si a la reina no le gusta, no se elige ese vestido.

La Reina elige el vestido de novia que usarás el día de tu boda, no tu.

La Reina es la primera en saber cuando nace un nuevo miembro real

Es una regla oficial que cuando nace un bebé real, la reina DEBE ser la primera en conocer todos los detalles. ¡¿Imagínese entrar en trabajo de parto y tener que preocuparse por asegurarse de que la reina sea la primera en saberlo ?!

No puedes solo salir en Uber de Palacio

Una de las partes más impactantes de convertirse en un nuevo miembro de la Familia Real es el hecho de que realmente renuncia a su libertad. Si decides irte algún día, no es tan simple como llamar a un Uber. Meghan le explicó esto a Oprah: “No puedes simplemente irte. No puedes. Quiero decir, tienes que entender, también, cuando me uní a esa familia, esa fue la última vez, hasta que llegamos aquí, que vi mi pasaporte, mi licencia de conducir, mis llaves. Todo eso se entregó. Ya no vi nada de eso “.



No es de la realeza ser espontáneo

Estas reglas son solo una muestra de algunas de las reglas y regulaciones de la Familia Real británica. Vivir con tantas reglas y protocolos oficiales debe ser agotador. Vigilar cada uno de los movimientos y considerar si la reina lo aprobaría; incluso las cosas que pueden parecer normales y naturales para un simple mortal podrían ser un paso en falso como parte de la familia real. Kate Middleton parece interesada en hacer que las reglas funcionen para ella, pero para Meghan y Harry, obviamente fue demasiado. Agregando las acusaciones de racismo y la intolerancia, no parece extraño que la pareja haya huido a una vida de libertad en Estados Unidos.