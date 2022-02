Este 14 de febrero no dejes escapar ningún detalle

Ciudad de México.- México es uno de los países de América Latina en los que el Día de San Valentín no pasa desapercibido, pues de acuerdo con Statista, 86% de los mexicanos lo celebran.

Durante el 2021, se destinaron 42 dólares en promedio para consentir a sus amigos y seres queridos durante esta fecha. Sin embargo, la forma de celebrar ha cambiado.

La cena romántica fuera de casa era una de las formas favoritas de celebrar, en la actualidad, el 70% de las personas prefiere llevarla a cabo en el domicilio. Para crear una atmósfera apasionada la iluminación es una pieza clave. Ya que luz puede crear emociones positivas, negativas o indiferentes.

Te puede interesar: Regala salud este 14 de febrero, vino tinto, chocolate y champagne, recomiendan expertos

La importancia de la iluminación

Y estas emociones secundan los procesos de toma de decisiones, actitudes o predisposición al rechazo. Para tener como aliada a la iluminación los expertos de Tecnolite Connect recomiendan contemplar los siguientes puntos:

-Temperatura: Existen tres tipos de temperatura de luz: cálida se identifica porque el tono es más cercano al rojo y genera una sensación acogedora. Luz fría está más cercana a los tonos azules y da sensación de actividad y Luz neutra es considerada la más natural, aunque provoca relajación, se emplea para hacer actividades que requieran atención.

- Colores: Se seleccionan de acuerdo con la emoción o sensación que se desea crear, por ejemplo:

Te puede interesar: Si en el amor el dinero no importa ¿El regalo de San Valentín tampoco?

Rojo: genera romance, comodidad y pasión. En espacios interiores da un toque de espontaneidad y erotismo.

Rosa: produce ternura y magia.

Azul: provoca una sensación de confianza, de frescura, energía y fuerza.

Naranja: inspira felicidad, calidez, entusiasmo y diversión. Puede usarse en espacios donde se practica ejercicio.

Verde: te da calma, seguridad y renovación.

Violeta: potencializa el lujo, la creatividad y la sabiduría.

Te puede interesar: Para este San Valentín prepara una pizza en forma de corazón

La iluminación es parte fundamental de nuestra vida; nos ayuda a generar confort, calidez, pero también, da energía.

Así que se adapta a las distintas actividades para sentirse más cerca de los seres queridos una cena, una noche de películas, juegos de mesa o un torneo de videojuegos. ¡Disfruta el tiempo con tus seres queridos!

Este 14 de febrero, love is in the light.

*Fuente: Tecnolite connect