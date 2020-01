Estas son las ventajas de llevar a tu perro a parques 'petfriendly'

Ciudad de México

Los perros necesitan de paseos diarios para ejercitarse y gozar de una mejor salud. Sin embargo, esta actividad también les ayuda a liberar energía y evitar que lo hagan en casa con comportamientos no deseados tales como morder muebles y objetos como zapatos, cables, y juguetes en caso de que haya niños.

Los parques petfriendly son los espacios urbanos por excelencia para pasear a nuestros mejores amigos peludos. Carlos Esquivel, Director General de la Agencia de Atención Animal de la CDMX, colabora con Ciudad para las Mascotas y compartió algunas ventajas de considerar llevar a nuestros peludos a estos espacios en un podcast de Spotify: https://spoti.fi/31VjPNm:

-Al ser petfriendly están acondicionados especialmente para mascotas, con bebederos y botes de basura especiales para desechar las heces, entre otros.

-Estos parques generalmente cuentan con las medidas de seguridad necesarias para evitar que nuestras mascotas sufran accidentes, por ejemplo, divisiones para ejemplares grandes y pequeños, entre otras.

-Algunos de éstos ofrecen áreas exclusivas en donde nuestros peludos pueden hacer amigos y jugar con ellos, y zonas especiales para que nosotros podamos descansar y … ¿por qué no? Socializar también con otros dueños de mascotas mientras ellos se divierten.

-Algunos parques petfriendly tienen también zonas de enriquecimiento ambiental para que nuestras mascotas puedan ejercitarse, es decir, con estructuras y juegos especiales para ellas tales como: pruebas de obstáculos, rampas, resbaladillas, toboganes, túneles, albercas de agua y de arena, etc.

-Finalmente, al ser petfriendly por lo regular estos parques están rodeados de otros espacios urbanos como restaurantes, cafés y centros comerciales a los que puedes entrar con tu peludo; o lugares exclusivos para mascotas como estéticas, tiendas de artículos especiales para ellas o clínicas veterinarias.

Aquí te dejamos algunas recomendaciones para que vayas preparado y tu mejor amigo peludo y tú disfruten al máximo de la experiencia:

1. Mantén al día la salud de tu mascota. Es decir, llevar un control de sus vacunas, desparasitarlo, etc. Esto evitará que adquiera alguna enfermedad fácilmente al convivir con otras mascotas.

2. Dedica tiempo a entrenarlo y socializarlo. Ten por seguro que, si tu mascota está bien entrenada y correctamente socializada, la experiencia será positiva por mucho.

3. Considera alimentarlo antes de salir de casa, sobre todo si el paseo coincide con su horario de comida. También considéralo a su regreso si el paseo es prolongado ya que la actividad seguramente le dará apetito.

4. También ofrécele agua antes de salir, y lleva agua y plato portátil por si se manifiesta sediento. Esto evitará que se deshidrate o que le de un golpe de calor en temporada de temperaturas altas. Sólo no olvides que son pequeñas cantidades para que lo refresque poco a poco.

5. Mantenlo seguro durante el paseo. Asegúrate de que porte su placa de identificación con su nombre y tu número telefónico, y no olvides su correa para caminar fuera de las áreas asignadas.

6. ¡Premia su buen comportamiento! Puedes llevar algunos treats para reforzar positivamente el momento en el que te obedece o reacciona amigablemente con otros perros.

Recuerda, un dueño responsable comprende el comportamiento del perro y el impacto ambiental en los lugares públicos como miembros de una comunidad, así que, si no lo has hecho hasta ahora, no te pierdas la oportunidad de llevar a tu mejor amigo peludo a alguno de estos parques. Localiza el más cercano a tu casa y de ser posible, hazlo diario. Si te resulta complicado, organízate para hacerlo al menos una vez a la semana.

*Con información de Mars Petcare