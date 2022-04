Estas son las películas favoritas de Gabriel García Márquez

MÉXICO.- Ayer se cumplieron ocho años de aquel jueves 17 de abril de 2014, día de la muerte del escritor y periodista Gabriel García Márquez, recuperamos la lista con las 16 películas favoritas de Gabo, que el Centro Gabo junto con Rodrigo García Barcha, hijo mayor del Premio Nobel de Literatura y director de cine y televisión, construyeron para guiar a sus lectores y admiradores en el mundo del cine que al escritor le gustaba.

Desde "Barbarroja" (1965), de Akira Kurosawa hasta "The General" (1926), de Buster Keaton, pasando por "Ladrón de Bicicletas (1948), de Vittorio de Sica; "Canoa" (1976), de Felipe Cazals; "La Historia de Adele H" (1975), de Francois Truffaut; "Ciudadano Kane" (1941), de Orson Welles y "Z" (1969), de Costa Gavras, están en la lista de las 16 películas que a Gabriel García Márquez más le gustaban.

El Centro Gabo, que es un proyecto internacional para preservar y promover el legado de Gabriel García Márquez, a partir de lo establecido en la Ley 1741 del 24 de diciembre de 2014 "por medio de la cual la Nación rinde honores a la memoria del Nobel colombiano Gabriel García Márquez. Un homenaje nacional al alcance de los niños", enlistó las 16 películas que responden a lo que el propio Gabriel García Márquez contó en su autobiografía, "Vivir para contarla", en la que relató que en su niñez, cuando vivía en la casa de sus abuelos maternos en Aracataca, el coronel Nicolás Márquez solía llevarlo a ver películas al teatro Olympia.

En ese libro, Gabo cuenta que eran largometrajes de vaqueros, casi todos westerns protagonizados por Tom Mix, cuya trama Gabo debía repetir al día siguiente en el comedor por orden de su abuelo.

"Me hacía contar la película en la mesa, me corregía los olvidos y errores y me ayudaba a reconstruir los episodios difíciles. Eran atisbos de arte dramático que sin duda de algo me sirvieron", escribió.