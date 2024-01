¿Estás listo para el Blue Monday? Este lunes 15 será el lunes "más triste del año"

CIUDAD DE MÉXICO.- "Blue Monday" ha transcendido su mera existencia como una fecha señalada en el calendario para convertirse en un símbolo cultural que marca el nostálgico inicio de año. Este fenómeno, originado en la década de 2000 a través de una fórmula pseudo-científica que considera variables como el clima, las deudas y la distancia temporal desde la Navidad, ha permeado nuestra conciencia colectiva, dando lugar a la percepción del tercer lunes de enero como el día más melancólico del año.

A pesar de la falta de fundamento científico sólido en la fórmula que respalda este concepto, su impacto cultural es innegable. La noción de encarar este día con una predisposición melancólica ha inspirado diversas formas de expresión artística, siendo la música una de las más destacadas.

En este contexto, la canción "Blue Monday" de New Order se erige como un acompañamiento sonoro no oficial para este día especial. Aunque no existe una conexión explícita entre la letra de la canción y el fenómeno del "Blue Monday", la atmósfera melancólica y la energía distintiva de la música electrónica de New Order de alguna manera convergen con el espíritu del día más triste del año.

En el año 2024, el lunes más melancólico caerá el 15 de enero, ofreciendo un recordatorio anual de la peculiar capacidad de la cultura popular para moldear nuestras percepciones y emociones en torno a un día específico.