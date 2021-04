Esta es la mejor actividad física para padres e hijos

Ciudad de México.- El mes de abril de 2021 representa para muchos el volver a la infancia a través de recuerdos o incluso a través de sus descendientes con regalos especiales y demás; sin embargo, el celebrar la infancia va más allá de un día.

Desde una perspectiva adulta, comprendemos la importancia de que los niños convivan con otros niños; de correr, de gritar e incluso de disfrutar aquellos raspones que son parte de la superación de un reto personal; y como adultos, analizamos cada recuerdo en torno a cómo ha cambiado la diversión en los niños con el paso de los años. ¿Recuerdas el bote pateado? ¿Las escondidillas? Al parecer, la tecnología desplazó ese tipo de juegos aislando a los niños con pantallas y gadgets.



Existe una actividad que ha sobrevivido a generaciones enteras y que además de ser un ejercicio increíble, crea lazos padres e hijos que se vuelven tan memorables que convirtiéndolos en un legado: El patinaje.

¿A qué edad tuviste tus primeros patines? Seguramente recuerdas aquellos patines metálicos con ruedas de cuero o aquellos de plástico que eran para principiantes, o bien, las patinetas que te invitaban a deslizarte calle abajo… llegó la hora de romper la barrera generacional y conocer de la mano de Diego Nava, fundador de Beyond Pro Shop las mejores recomendaciones de patines y patinetas para los niños.Si estás buscando los patines ideales para comenzar la diversión sobre ruedas, Nava te recomienda buscar los Raider K2 o bien, los Marlee K2, este último en línea y ajustable que fue seleccionado en el 2020 como el mejor patín para niños al ser cómodo, ligero y resistente.Si estás buscando un patín para el más pequeño de la casa, Diego te recomienda buscar el Fun Roll, este es el único patín ajustable desde la talla 14.

Si lo que buscas es una patineta, la Penny skateboard será una sensación por su agilidad y porque es uno de los objetos de deseo entre skaters por estar a la moda; sin embargo, existen marcas mexicanas como Tio Kong que además de tener excelente calidad, tienen un excelente precio.Si tu hijo no es tan pequeño y conoce más a fondo sobre el mundo skate, te recomendamos una patineta Santa Cruz. Asegúrate de pedir un modelo especial para niños, que tenga un ancho no mayor a 7.75 pulgadas.Recuerda que la seguridad viene de la mano con la diversión. No te olvides de las protecciones: Casco ajustable y certificado de K2 y un combo de rodilleras, coderas y muñequeras de KillerPads o Triple8 y para los más pequeños, casco y protecciones Wipeout, incluye plumones especiales para decorar tu casco y rodilleras.*Fuente: Beyond Pro Shop