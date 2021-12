"Escribir ha sido un goce", dice la ganadora de la FIL Diamela Eltit

Guadalajara.- "Escribir ha sido un privilegio, un goce", afirmó este martes la chilena Diamela Eltit, Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2021 durante una charla con jóvenes estudiantes reunidos en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que se desarrolla en México.

Ha sido un factor de goce, siento que es un privilegio escribir y haberme podido mantener en ese espacio. Nunca he tenido algún tipo de angustia por los libros o si me critican o no me critican. (...) Si alguien escribe con pasión y como un eje sobre el cual depositar la vida, yo se lo recomiendo"