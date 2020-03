Enseña con estos simples pasos a que tu cachorro no muerda objetos que no debe

CIUDAD DE MÉXICO.- Gus Palomar experto en conducta canina explicó cómo enseñarles a los cachorros que dejen de morder objetos no deseados.

Durante su intervención en el programa “Venga la Alegría” indicó que hay que buscarle juguetes diseñados para que puedan morder y jugar. “Cuando el perro toma el zapato y se echa a correr lo perseguimos. Y él asimila que el zapato es un juego”.

Comentó que los perros muerden por instinto y es algo que hacen para sobrevivir además que van conociendo su mundo. Alrededor de los 4 meses empiezan a mudar dientes, lo que les causa mucha comezón y dolor.

“Es importante que cuando tengamos un juguete hay cosas que no queremos que muerda y por eso lo ideal es no dejarle eso a su alcance”. Detalló que el perro no entiende por qué lo estás regañando.

Hay que premiarlo y aplaudirle cuando tenga el juguete que si puede utilizar y así va entendiendo que ese es el correcto.

Incluso en perros adultos también se puede mejorar esa conducta pero debe ser orientado por un profesional.

Sin embargo, destaco qué hay que tener cuidado con los juguetes que le damos porque pueden ser muy parecidos a algunas cosas que queremos evitar que muerdan y terminarnasociándolo.