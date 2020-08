¡Encuentran 2 DeLorean igual al de Marty McFly! Sin uso desde hace 40 años 

ESTADOS UNIDOS.- Estaban un galerón en California desde 1981, año en el que se fabricaron. Son los autos que se hicieron famosos después que se convirtieran en la nave por el tiempo de Marty McFly.

El sueño de John DeLorean de convertirse en constructor de autos tras renunciar a General Motors para paradójicamente tuvo más suceso luego de que su propia compañía colapsara. El recorrido de DeLorean como automotriz fue efímero: apenas 8.600 unidades del modelo DMC-12 producidas, unas 6.000 vendidas y muchos problemas de calidad que atentaron contra un proyecto, a priori, apetecible para varios inversionistas.

Luego del fracaso comercial, las deudas acorralaron a DeLorean y la compañía quebró en 1982, apenas un año más tarde de la aparición de su modelo emblema.

Pero curiosamente, la fama para aquel auto y el apellido del ingeniero extravagante nacido en Detroit, llegó tres años más tarde con la aparición de su deportivo pretencioso en la película “Volver al Futuro”, protagonizada por Michael Fox y producida por el taquillero Steven Spielberg.

Un vehículo que a pesar de mostrar cierto estilo había sido un rotundo fracaso comercial, se montaba, transformado en máquina del tiempo, sobre el éxito de uno de los clásicos del cine de los 80. Empezaba a popularizarse un modelo que por sus propios medios no había logrado trascender, y cuyo mito siguió alimentándose con las secuelas de la película.

Con el tiempo, y a partir de su aparición cinematográfica, el DeLorean empezó tomar valor para coleccionistas y aficionados, también porque son escasas las unidades que sobrevivieron a aquella época. Incluso sobrevuela la posibilidad de que el DMC-12 pueda volver a fabricarse.

Reed Nichols, un coleccionista de clásicos que se dedica a comprar y vender vehículos antiguos en Cañifornia, puso a la venta dos DeLorean DMC-12, como los que el doctor Emmett Brown había transformado en máquina del tiempo para la trilogía de Robert Zemeckis.

Si bien ambos vehículos parecen estar en buenas condiciones generales, deberán someterse a una restauración profunda. El que figura como “incompleto” tiene un problema con la puerta de ala de gaviota del lado del conductor (en las fotos se ve la puerta sujetada por una tabla de madera).

Justamente ése era uno de los diversos problemas que jaquearon al DeLorean: las bisagras se estropeaban con cierta facilidad y no eran capaces de sujetar las puertas. Por ambos, su dueño pide 50.000 dólares, y no se pueden comprar separados. Si bien no es un precio menor, restauración de por medio, podrían venderse al doble de lo que cuestan actualmente.