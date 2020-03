En tiempos de coronavirus, a Netflix llegan historias de amor

Aunque las historias de amor siempre han sido populares en las preferencias de la gente, el catálogo de Netflix agrega este mes películas de romance para todos los que son fanáticos del contenido para el corazón. Desde comedias románticas, hasta diferentes escenarios donde el amor florece, esto es lo que llega a la plataforma de streaming en el mes de abril.

"Sólo Tú"

Estreno en Netflix: 01 de abril

Faith siempre ha sido una mujer creyente del amor, sin embargo, cuando una adivina le revela el nombre de su futuro esposo, se vuelve terca y rechaza la idea de casarse con alguien más que no sea ese misterioso hombre con el que está destinada a estar, así que toma las riendas de su vida y decide viajar a Italia, donde el amor la espera. Pronto conoce a Peter, quien está convencido de que es el verdadero hombre que Faith esperaba, desafortunadamente, la joven no descansará hasta conocer a aquel muchacho que según las cartas y las esferas de vidrio han revelado es el indicado.

"África mía"

Estreno en Netflix: 10 de abril

La baronesa Karen Blixen debe casarse con su primo lejano y mudarse a Kenia; aunque su matrimonio no es por amor, la baronesa descubre que es muy infeliz. Lejos de su hogar y su familia, Karen pronto se adapta en las colonias británicas de África y durante su estadía conoce a un cazador vivaz y encantador llamado Denys, quien le ha devuelto la felicidad a esta vida a la que la baronesa ya se había resignado. Pronto, Karen Blixen se encontrará en un dilema, entre su vida apagada e infeliz con su esposo o la aventura y alegría que le trae estar con Denys.

"El increíble castillo vagabundo"

Estreno en Netflix: 01 de abril



Sophie es una chica tímida que trabaja en una tienda de sombreros; un día mientras terminaba de trabajar conoce a Howl, un joven hechicero guapo y muy famoso, quien la salva de un encuentro bochornoso con dos soldados. Después de esto, Sophie no puede dejar de pensar en él; cuando vuelve a la tienda es atacada por una bruja quien la hechiza quitándole su juventud y convirtiéndola en una anciana que no puede revelar lo que le ocurrió. Pronto Sophie se embarca en un viaje para buscar una forma de romper el hechizo y en el proceso, nuevamente se encuentra con Howl, pese a esto, todos los sueños de Sophie de estar con él se rompen, al no poder revelar su verdadera identidad al hombre que la tiene enamorada.

Aunque hay favoritismo por el género romántico, sabemos que no es para todos, si prefieres otro tipo de contenido, esto es lo que se agrega al catálogo de Netflix:

Series:

"El Dragón: El regreso de un guerrero" Temporada 2 Estreno en Netflix: 17de abril

"Yo nunca" Estreno en Netflix: 27 de abril

"A tres metros sobre el cielo" Estreno en Netflix: 29 de abril

Niños y familia:

"Pie pequeño: En busca del valle encantado" Estreno en Netflix: 10 de abril

"Stuart Little 2: La aventura continúa" Estreno en Netflix: 15 de abril

"Los hermanos Willoughby" Estreno en Netflix: 22 de abril