¿En qué países se encuentran las mejores cervezas del mundo?

Ciudad de México.- La cerveza, bebida que se obtiene de la fermentación de granos, como la cebada y el trigo, se ha convertido en una de las bebidas consentidas y con mayores niveles de consumo en el mundo, después del agua, el café y el té.

Debido a su gran aceptación cada 5 de agosto se celebra el Día Mundial de la Cerveza y es por ello que te invitamos a descubrir aquellos destinos en los que sin duda tendrás que hacer una parada si quieres ser un conocedor de las mejores cervezas del mundo.

Alemania: Este país tiene una gran variedad, por lo menos en sus más de mil 300 cervecerías se producen más de 5 mil tipos. Su prestigio se remonta 500 años atrás, con la entrada en vigor de la “ley de pureza” (o reinheitsgebot en alemán) establecida en Baviera.

La regulación es un sello de calidad, el cual establece como únicos ingredientes: Cebada, lúpulos y agua. El monasterio de Weltenberg, una de las cervecerías más antiguas del mundo, y el emblemático Oktoberfest suman razones para visitarlo.

Bélgica: Podrás degustar más de mil 500 variedades, elaboradas bajo diferentes métodos de fermentación. En las últimas décadas, la fabricación artesanal se ha vuelto muy popular; destacan las realizadas por los monjes trapenses o lugares como Beerstorming, en Bruselas, donde puedes crear una bebida personalizada.

Conoce más sobre su historia y el proceso de fabricación en el Museo de Schaerbeek de la Cerveza o la fábrica Cantillon. A lo largo del año, se realizan festivales temáticos como el Beer Project.

En, a poco más de una hora de Londres, la fabricación de cerveza destaca por su larga historia. Los monjes ya la producían desde 1147. A partir del siglo XIV, la tradición se mantuvo gracias a mujeres que se encargaban de producirla en sus hogares.

Este destino es el hogar de la cervecera más antigua: Shepperd Neame, fundada en 1689, y el famoso Festival del Lúpulo, que se realiza a inicios de septiembre.





Estados Unidos: La pasión por la cerveza es producto de su histórica y estrecha relación con Inglaterra y los Países Bajos. Tras la Segunda Guerra Mundial, se consolidó como exportador de variedades como Bud Light, Coors Light y Budweiser.

Hoy experimenta una auténtica revolución de la cerveza artesanal. A diferencia de las británicas, picantes y con especias, aquí encontrarás las IPA con un sabor frutal, así como reinterpretaciones de las cervezas belgas. Portland, Ashville y Grand Rapid son las ciudades con más cervecerías per cápita. No olvides visitar Founders Brewing Co., es toda una institución.

Con su ubicación privilegiada para el cultivo de cebada y lúpulo, consolida su entrada en la élite cervecera mundial. El país se ha convertido en un fuerte exportador, gracias al desarrollo de programas innovadores para fortalecer las variedades de lúpulo locales.

Degústalas todas en el centro de Auckland, acompañado de expertos maestros cerveceros en sitios como Craft Brewing Co., Mythica Brewing, Hopscotch Beer Company o Steam Brewing Company.

Fotos: Pixabay

La tradición cervecera europea llegó al país en el periodo colonial. Las primeras cervecerías se establecieron en la Ciudad de México en el siglo XIX; posteriormente, se extendieron al Norte y al Sur. Poco a poco, la preferencia por

Actualmente, México ocupa el décimo lugar en el consumo de cerveza y es un importante exportador. En cuanto a cerveza artesanal, el ranking global RateBeer destaca las hechas en Tijuana, con premios otorgados a la Madueño Brewing Company y a la Cervecería Insurgente. En la Ciudad de México, el Turibús ofrece la interesante ruta del turicervecero todos los viernes y sábados.

No te quedes con las ganas de probar las bebidas típicas de cerveza que cada país tiene para ofrecerte, en todas ellas encontrarás mucho sabor y una gran muestra de historia.

*Fuente: Club Premier