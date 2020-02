¿En qué momento tus hijos podrían dejar el pañal?

La mayoría de los padres a veces se preguntan en qué momento su hijo dejará el pañal, pero un experto dice que no existe una edad clave o mágica para definir en qué tiempo comenzarían con ese proceso de transición.

Yair Garfias Neurólogo-Pediatra indicó durante una entrevista en el programa “Venga la Alegría” que cada niño es diferente y por eso hay que aprender a individualizar el proceso.

Explicó que los padres deben ser pacientes y que es parte de su proceso de desarrollo hacer esos cambios como ciertas habilidades mentales, neurológicas y físicas.

Los signos para saber cuándo podría empezar el proceso de dejar el pañal es que físicamente tenga una postura correcta al caminar, puede subir escaleras y bajar con apoyo, se mantiene atento en determinado tiempo, hacer siestas o aguantar bastante tiempo sin mojar el pañal.

El estrés social es lo que más le pega a los padres y aunque no hay una edad mágica para que puedan controlar el tema de mojar el pañal, se podría decir que en el día varía a partir de los 2 hasta 3 años y en la noche entre los 3 a 5 años.

Aclaró que el tema de hacer “popó” es totalmente diferente. Por eso hay que tener en mente que es un proceso largo y apenas comience a notar esos cambios y si lo logra también “motivarlo”.

Aseguró que el tema de la inteligencia del bebé no se relaciona con el tiempo en que comience a dejar el pañal u otros cambios.

Tips del especialista:

Ser pacientes y no comparar.

Premiar.

No generarles ansiedad si no lo logran.