Personas con asma no están entre los afectados por el Covid-19 en NY; sin embargo se recomienda reforzar medidas

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos advierten que las personas con asma de moderada a grave pueden tener un mayor riesgo de enfermarse gravemente con el COVID-19, en Nueva York epicentro de la pandemia en este país no se han registrado mayores casos.

En Nueva York publicaron un listado de las principales comorbilidades de COVID-19, es decir que hay más de una afección en una persona al mismo tiempo que contrae el virus, pero el asma no se encuentra entre los diez primeros.

"No estamos viendo muchos pacientes con asma", dijo a The New York Times Bushra Mina, MD, doctora de cuidados críticos y pulmonares del Hospital Lenox Hill en la ciudad de Nueva York .

En el caso de Estados Unidos, alrededor del 8% de los estadounidenses tienen asma, informan los CDC.

El New York Times señaló que si bien el asma puede no aumentar las posibilidades de una persona de contraer COVID-19, no está claro si las personas que tienen asma tendrán peores resultados si contraen el virus.

Aunque en Nueva York suceda esta particularidad los CDC no dejan de recomendar a las personas que padecen de asma. Es por ello que compartimos algunos consejos para evitar complicaciones por la presencia del COVID-19.

-Abastézcase de suministros.

-Tome precauciones cotidianas para mantener distancia entre usted y otras personas.

-Manténgase alejado de las personas que están enfermas.

-Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón o use un desinfectante de manos a base de alcohol.

-Si se produce un brote de COVID-19 en su comunidad, quédese en casa la mayor cantidad de tiempo posible para reducir aún más su riesgo de exposición al virus.

-Si alguien en su casa está enfermo, haga que permanezca alejado de los demás en el hogar para reducir el riesgo de propagar el virus dentro de su casa.

-Evite compartir artículos personales del hogar.

Con información de WebMd.