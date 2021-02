Empresa de calzado da una nueva vida a zapatos usados con una colección sostenible

Madrid, España.- La empresa de calzado Camper pone en marcha un proyecto, "ReCrafted", con el que da una segunda vida a sus diseños, una colección realizada a partir de zapatos usados, devueltos y con taras que combinan con otros componentes sobrantes y que da como resultado una línea sostenible.

Con esta iniciativa, la empresa española se replantea el ciclo de vida de un zapato, un "compromiso" que suman a su máxima "a little better, never perfect" (Un poco mejor, nunca perfecto). ReCrafted presenta la unión entre "sostenibilidad, tecnología y diseños atemporales y duraderos", comenta la firma este miércoles en una nota.

Con los zapatos usados, además de prolongar su ciclo de vida también se fomenta una forma de consumo más responsable. "Con esta iniciativa, queremos invitar a nuestros clientes a construir con nosotros un modelo de negocio más circular que evite que los zapatos acaben en el vertedero y les demos una nueva vida", dice.

Foto: EFE

La primera colección ReCrafted fue creada a partir de los zapatos usados, recibidos a través del programa "Second Life" y zapatos con taras.

"Creemos en la sinceridad y honestidad de todo lo que hacemos, una filosofía que se refleja en nuestras operaciones y en los socios con los que trabajamos en todo el mundo", señala la empresa, que asegura que siempre apuesta por crear productos duraderos y, por tanto, "sostenibles en el sentido literal de la palabra".

Teniendo en cuenta que la sostenibilidad está en un proceso constante, Camper utiliza la tecnología para introducir mejores materiales y procesos, sin comprometer el diseño ni la calidad.

Un proyecto en el que trabajan desde su taller de la isla española de Mallorca, donde fabrican zapatos desde hace más de cuatro décadas.