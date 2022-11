Elon Musk: Cómo ser autista puede hacerlo pensar diferente

NUEVA YORK.-El magnate de los negocios y nuevo dueño de Twitter, Elon Musk, reveló hace un tiempo que es autista. Musk, la persona más rica del mundo, es autista. Musk, miembro de la prestigiosa Royal Society y Persona del año 2021 de Time, es autista. Una de las personas más famosas de la Tierra es autista. ¿Quizás vale la pena dejar que eso se hunda?

"Como investigadores del autismo, creemos que es importante crear conciencia y mejorar las actitudes hacia el autismo. Ahora hay una creciente apreciación de la "neurodiversidad" en la sociedad, especialmente en el sector de la ciencia y la tecnología. También se ha discutido cómo las personas, como la activista ambiental Greta Thunberg, pueden ser grandes activistas debido a sus rasgos autistas (aunque no existe un vínculo estadístico entre el autismo y el ambientalismo)", dicen Punit Shah, profesor Asociado de Psicología en la Universidad de Bath; Luca Hargitai, investigadora de Doctorado en Psicología en la Universidad de Bath y Lucy Anne Livingston, profesora de Psicología en el King's College London.

Es sorprendente, entonces, que haya habido tan poca discusión sobre el autismo de Musk. Esto no solo sería útil para comprender a Musk, que ahora es una figura influyente pero cada vez más criticada, sino que también podría contribuir en gran medida a resaltar las fortalezas y dificultades relacionadas con el autismo.

Es importante recordar que no es representante de la población autista ni de la general. Pero, si creemos que las experiencias individuales importan, la historia de Musk es una oportunidad para aprender sobre él, el autismo y la neurodiversidad. Dada su posición definitoria en la sociedad, vale la pena tratar de entender a Musk en lugar de dejar que el discurso público se agrie aún más.

 

Acoso

Musk ha compartido historias de sus luchas sociales cuando era niño. Informa haber sido intimidado y “casi golpeado hasta la muerte” por ser diferente. En un documental, la madre de Musk habla de él como un “joven genio”, pero también como un niño tímido y torpe sin amigos. Juntos, Musk tiene lo que los psicólogos llaman un “historial de desarrollo” de características autistas y experiencias adversas de no ser aceptado en la infancia.

El abuso dirigido a Musk por ser autista ha continuado hasta la edad adulta, y un ejecutivo de Twitter se refirió a él como "literalmente con necesidades especiales" y "un chiflado". Solo unas pocas personas llamaron esto. Esto es un triste reflejo del acoso que enfrentan las personas autistas en el lugar de trabajo y en general.

Se cree que tal hostilidad explica en parte por qué las personas autistas enfrentan las tasas de desempleo más altas de todos los grupos de discapacitados. Musk está en una posición mucho más poderosa para defenderse que la mayoría de los demás. Pero es posible que el acoso que experimentó a lo largo de su vida explique por qué puede estar a la defensiva y ser combativo en 2Twitter.

También vale la pena recordar que, aunque Musk parece emocionalmente fuerte, a menudo hay más cosas debajo de la superficie para las personas autistas y neurodivergentes. Nuestra investigación muestra que las personas autistas utilizan estrategias de afrontamiento psicológicamente agotadoras, como "enmascarar" u ocultar su yo auténtico, lo que puede empeorar la salud mental. Por eso, el autismo se considera una “discapacidad invisible”", detallan los expertos.

Pensamiento literal

El autismo también se relaciona a veces con una forma literal de pensar. Esto fue personificado por Musk llevando físicamente un lavabo del baño a la sede de Twitter, de la que recientemente tomó posesión, como un juego de palabras con la frase común "deja que se hunda".

Era, por supuesto, un truco publicitario, pero también podría haber estado haciendo un comentario cómico por el hecho de que muchos modismos literalmente no tienen sentido. El uso no literal de palabras como esta no necesariamente es algo natural para las personas autistas.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7— Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Si bien algunas personas entienden y aprecian este estilo de humor poco convencional, es probable que muchas piensen que es extraño o inapropiado. Esto probablemente contribuyó a las opiniones polarizadas sobre Musk, que podrían reflejar en parte las diferencias de humor entre las personas autistas y no autistas, según lo revelado por la investigación.

Al aparecer en el exitoso programa estadounidense Saturday Night Live, el propio Musk comentó cómo su estilo de comunicación autista puede ser inusual y humorístico: "No siempre tengo mucha entonación o variación en la forma en que hablo y eso es una gran comedia.”

De hecho, una forma inusual de hablar se ha relacionado con el autismo en la investigación. Por ejemplo, las personas autistas pueden tener diferentes características acústicas de su habla, como el tono, lo que puede hacer que parezcan bruscos o groseros. Así es como Musk podría verse en situaciones públicas, luego de su adquisición del gigante de las redes sociales Twitter.

También es probable que los logros de Musk reflejen fortalezas autistas en ciencia y tecnología que vale la pena celebrar. En una entrevista el año pasado, habló sobre cómo "encontró gratificante pasar toda la noche programando computadoras... solo".

Esta dedicación a intereses específicos, en lugar de actividades sociales convencionales como jugar con amigos cuando niños, podría explicar por qué algunas personas autistas tienen talentos extraordinarios y, a veces, pueden superar a las personas no autistas en ciertas tareas. La investigación sobre esto es escasa pero creciente.

Una de las personas más famosas del mundo siendo autista invariablemente creará conciencia sobre el autismo. Esto es lo que los investigadores, las organizaciones benéficas y la comunidad del autismo han intentado hacer durante décadas. Si recordar que Musk es autista puede avanzar en este esfuerzo, puede valer la pena.

Artículo original publicado en The Conversation