El teatro, un eterno moribundo para Morris Gilbert

Así se vivió la #ConferenciaDePrensa de la obra #PequeñasGrandesCosas, basada en el afamado libro homónimo de @cherylstrayed, y que contará con la participación de @garza_alardin_mariana, @amandafarahsoyyo, @el_moralex , @marcosradosh y @danielbretonactor . La historia, llevada al teatro por la fantástica @niavardalos, será dirigida en México por @paula_zelayacervantes y producida por @morrisgilr y @mejorteatro . #PequeñasGrandesCosas se estrenará en el #TeatroMilán el 26 de diciembre y se presentará de viernes a domingo hasta el mes de abril, ¡no puedes perdértela! . #Teatros #TeatrosEnMéxico #CDMX #Cultura #TeatroMilán #ForoLucerna #TeatroEnMéxico #UnidosSomosMásFuertes #TeatrosCDMX #Teatro

A post shared by Teatro Milan / Foro Lucerna (@teatromilan_forolucerna) on Nov 9, 2020 at 7:36pm PST