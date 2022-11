El reto de la 'Narcoliteratura' sigue siendo atractivo: Élmer Mendoza

Tijuana BC.- En un traje gris rata con corbata azul y camisa blanca, el aclamado escritor Élmer Mendoza se presentó en el encuentro literario Norte 32 que se realizó en el Centro Cultural Tijuana, Cecut, donde recibió un reconocimiento por su trayectoria en las letras.

El también conocido como “Padre de la narcoliteratura” contó en entrevista para Grupo Healy (GH), sobre la evolución que los aspectos literarios tienen de la mano de los fenómenos sociales.

Ante la disyuntiva sobre la legitimidad del término “Narcoliteratura” o la presunta exclusividad que tiene la literatura del Norte como narrativa sobre la violencia, Mendoza señaló que la literatura de la violencia es muy atractiva debido al reto que implica la producción de ese tipo.

La renovación constante

Con una sonrisa, el autor de 72 años dijo sentirse muy joven en cuanto al trabajo como escritor que en sus palabras ''es una labor eterna'', pero sabe que alguien más adelante deberá escudriñar su estética para continuarla o negarla.

Foto: Karen Osuna

Mendoza aconsejó a los nuevos autores a enfocarse en los personajes, esto sobre la necesidad de renovación que exige la literatura ante los constantes cambios sociales.

Deberían de trabajar más la interioridad de los personajes, incluyendo las víctimas y los victimarios, es la parte de la angustia, trabajar la angustia requiere un lenguaje que hay que estudiar para manejarlo, y va a ser uno de los factores que se van a desarrollar”

Sostuvo el autor sinaloense.

Por otro lado, ante la posible queja política que se abre en la narrativa de la obra de Mendoza hacia las autoridades mexicanas, el escritor reveló que ha afinado en sus novelas la invitación para que alguna persona relacionada con la justicia reflexione sobre la situación.

“Sí es algo que existe en nuestro país, la justicia tiene un precio y es muy doloroso porque hay muchos perdedores y resulta que las víctimas son los culpables y les va peor que a los victimarios, entonces eso es absurdo”.

El rechazo a la violencia

De igual forma, ante la constante reflexión moral que experimentan algunos personajes en los textos del maestro, Grupo Healy le cuestionó sobre la posibilidad de que exista un rechazo a la violencia.

“Experimento un fastidio por la violencia, estoy harto de que haya tanta violencia, de que los jóvenes y sobre todo las mujeres no puedan salir libremente a divertirse, a pasear y regresar a casa, eso me fastidia mucho, me molesta.

“Porque esto no es nuevo y eso se manifiesta ahí, y en el fondo digamos que el narco lo que hizo fue establecer un estado de impunidad muy fuerte que las personas que comenten los otros 20 delitos que hay en nuestro país, lo han aprovechado y lo han incrementado’’.

El narcotráfico como referente cultural

El autor de “Balas de plata” y “Cóbraselo caro” sugirió que el lenguaje es una necesidad de proyectar una realidad, por lo que desacreditó la posibilidad de que el narcotráfico se convirtiera en parte de la cultura mexicana.

Aunque sí admitió que “Son un referente cultural, social, económico y de control”, y atinó a decir que son necesarias las manifestaciones artísticas.

En cuanto a la probabilidad de que esta transformación ocurriese, mencionó que habría que darle otro rostro al negocio e imitar las formas europeas, aunque esperaba que no sucediera.

Finalmente dejó entrever que Edgar ‘El Zurdo’ Mendieta, quien protagoniza una serie de novelas de su autoría, regresaría más fuerte que nunca.