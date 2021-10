"El queso es un producto en putrefacción y mata lentamente", señala especialista

CIUDAD DE MÉXICO.-El queso es malo para la salud y mata lentamente, además de que es un producto putrefacto, dijo Ángel Ruiz Novo, reputado naturópata y locutor de radio.

En un video viral de TikTok y YouTube, el experto señaló que el queso está compuesto por "macronutrientes, como son la proteína, lactosa y grasa".

"La proteína cuando pasa tiempo se pudre, por lo tanto, el queso es un producto en estado de putrefacción. La lactosa fermenta, o sea, el azúcar fermenta, es un fermento".

Ruiz Novo agregó que las grasas que están presentes en el producto se desnaturalizan, es decir, "se rancia".

"El queso es un producto en estado de putrefacción, de fermentación y enranciamiento... eso es el queso. El queso es un alimento en estadio de deterioro", afirmó.

Agregó:

"Además, hay un elemento muy peligroso en el queso, que es el calcio... muchos dirán que el calcio es bueno para los huesos... pero en el queso pasa algo muy importante. El queso de los lácteos no se absorbe, porque es un calcio que no es biodisponible, es un calcio que no se absorbe, que no se utiliza, nuestro cuerpo no lo puede absorber ni utilizar y lo almacena y lo intenta expulsar y eliminar, incluso hay personas que hasta el calcio le sale por la piel, que son granitos blancos de calcio", comentó el especialista.

El naturópata dijo que muchos cuestionan diciendo: "¿Pero el calcio es bueno para la osteoporosis?"; a lo que respondió que "si fuera bueno no existiera la osteoporosis".

¿Qué mas se sabe del queso bajo el microscopio?

Ángel Ruiz Novo dijo que bajo el microscopio se ha encontrado en el queso sangre, y cosas que "brillan", que son calcio.

Por otro lado, afirmó que la peor proteína que existe es la del queso, "porque es una proteína en estado de putrefacción y es un estado de deterioro tal que provoca envenenamiento que nuestro cuerpo va a fabricar con ello fibrina, porque no lo puede eliminar".

Fibrina es una proteína que participa en la formación de coágulos de sangre en el cuerpo.

"Estos tapones obstruyen el paso de la sangre y, por lo tanto, del oxígeno y no llega oxígeno a un tejido, a un órgano, y ese tejido u órgano -que está formado por células- se muerte por la falta de oxígeno", detalló.

Además dijo que dicho alimento causa hígado graso, "porque la suciedad del queso pasa por la sangre y ese órgano lo tiene que filtrar. En el filtrado se genera bilis, una sustancia que forma cálculos y piedras".

Por último Novo señaló que él trata de exponer la realidad del alimento, pero no prohibir a la gente que lo consuma.

"Yo simplemente lo muestro y que la persona haga lo que quiera", dice.