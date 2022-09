El pintor Cristóbal Gabarrón crea mural inspirado en el 11S en la Zona Cero

Nueva York.- El pintor y escultor español Cristóbal Gabarrón realizó hoy una obra mural en Nueva York inspirada en el atentado terrorista contra las torres gemelas el 11 de septiembre del 2001, con motivo del 21 aniversario de esa tragedia.

La obra, que invita a reflexionar sobre lo ocurrido, es parte de la iniciativa Ámbito, que durante dos años y en diversos países realizará la Fundación Gabarrón para conmemorar su 30 aniversario.

El escenario fue la Escuela Universitaria del Condado de Manhattan, cercano a donde estuvieron las Torres Gemelas, que perdió uno de sus edificios en los atentados terroristas y se realizó bajo el nombre de Sanar y construir a través de la educación.

Sede de Nueva York

Nueva York fue la sede del cuarto evento Ámbito del artista y el único lugar elegido en Estados Unidos.

La iniciativa en la Gran Manzana refleja cómo el 11 de septiembre supuso un punto de inflexión en la historia del planeta e incide en cómo aquellos hechos resultan aún importantes para la gente que vive en el país, así como para su comunidad artística, de acuerdo con la Fundación.

Durante dos horas, el artista plasmó su arte sobre el gigantesco lienzo, de 3 x 9 metros, mientras a sus espalda se desarrollaba un programa mutidisciplinario de danza, poesía, coro, y música, interpretado por maestros y estudiantes.

Tan pronto se escuchó el coro del Colegio, que es parte del sistema de la Universidad pública de Nueva York (CUNY), con el tema "Nobody Can Leave Us Behind", que habla sobre la unidad, el artista comenzó con la primera pincelada impregnando de azul el lado izquierdo del lienzo.

Sin nombre

Así, poco a poco, fue el rojo, el negro y el verde y el lienzo se llenó de color y formas mientras el público, de unas 50 personas, observaba con atención, entre ellos el premio Nobel de Economía en 2007, el estadounidense Erik Maskin y el español Kosme de Barañano, escritor, crítico de arte y profesor.

"Aún no le tengo un nombre (a la obra), tengo una idea", que no quiso compartir porque podría cambiar, comentó el pintor, en cuya obra hay cuatro figuras separadas por un espacio en la que dos círculos representan dos cabezas de desconocidos que se unieron ese día ante la tragedia, como ocurrió a cientos de personas.

"La tragedia hace que salgan nuevos amores", comenta y explica que para crear esta obra, ha partido de la improvisación y va creando a través de lo expresaban los artistas que participaron.

Las torres destruidas, representadas en lo que parecía humo, en tono difuminado de negro a blanco, a un extremo del lienzo, están presente junto con la doble fuente "que para mí es hermosísima" que se construyó donde estuvola zona cero, con el nombre de las víctimas, y el agua que de ella fluye se torna azul en esta obra.

Después de los atentados

Gabarrón, que dice estuvo en Nueva York poco después de los atentados, no olvidó las flores -muertas y frescas- que se veían en la zona donde estuvieron las torres, y muchas otras áreas de Nueva York en memoria de los que murieron y como muestra de solidaridad con la ciudad que dejaron muchos visitantes.

"El mundo cambió y es un poco lo que trato de poner aquí", afirmó el artista, que aún dabas los toques finales a su obra, en la que además incluyó un gigantesco corazón.

Aseguró además que lo ocurrido en Nueva York influyó en su vida y la de otros muchos aristas.

"A partir de esa fecha cambiamos todos, en seguridad, en viajes, en decir estos son los efectos malos no los buenos, y mi obra, que es muy humanista, empezó a trabajar sobre esos temas en varias series", afirmó.

La participación de Gabarrón en este colegio universitario se hizo a través del dominicano Guillermo Linares, presidente de la Corporación de Servicios de Educación Superior del estado, quien cuando era director de la Oficina de Asuntos del Inmigrante del Ayuntamiento comenzó una relación con la Fundación Gabarrón.

"Es maravilloso", dijo por su parte el rector del CUNY, Félix Rodríguez Matos, quien dio paso a la propuesta de Linares para conmemorar el 11-s con la Fundación Gabarrón.