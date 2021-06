El mejor regalo para papá es su bienestar: Cinco consejos para cuidarlo

Ciudad de México.-Seguir un estilo de vida saludable mejora la esperanza de vida y reduce el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes, enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Afortunadamente, la tendencia de consumo sano y una alimentación balanceada va en aumento, y cada vez vemos a más hombres mejorando sus hábitos y su estilo de vida, aspecto que ha dejado de ser un tema sólo de mujeres.

El propósito de Manzana Verde es mejorar el bienestar de las personas a través de planes de alimentación saludables para incrementar su calidad de vida, por ello, en el marco del Día del Padre, compartimos estos 5 consejos que pueden ayudar a cuidar la salud de quienes encabezan el hogar.

1.-Compadre Potasio: Además de la ingesta de alimentos altos en carbohidratos y sal, así como la falta de ejercicio, una dieta pobre en potasio contribuye a la aparición de padecimientos cardiovasculares. Ayúdalo a agregar un plátano, un puñado de pasas o una porción de frijoles hervidos a su dieta diaria para asegurar una ingesta de potasio propia.

2.-Vamos de pesca: Disfrutar de un buen pescado en lugar de un filete o hamburguesa es una gran alternativa para darse un gusto los fines de semana sin dejar de comer saludable. El salmón es especialmente recomendable porque contiene una buena cantidad de vitamina D, cuya deficiencia no es poco común en hombres que ya no salen a jugar futbol o hacer ejercicio todas las tardes. El pescado también es fuente de omega-3, una grasa no saturada muy benéfica para la salud cardiovascular y neuronal.

3.-Cada quien su dieta: La mejor dieta para padres maduros en general es la “mediterránea”, ya que es rica en frutas, semillas, granos enteros y grasas amables con el corazón. Para hombres de más de 50, lo más recomendable es una dieta ovolacto-vegetariana, y para los señores de más de 65 la “dieta MIND”, que aconseja diez alimentos clave para robustecer el vigor cognitivo.

4.-Trabajo en equipo: motiva a tu padre a ir a hacer ejercicio con la familia o amigos, es una muy buena manera de convivir e inculcar la costumbre y gusto por la actividad física. Si tienes un padre al que no le caería mal pegarte una corretiza como cuando hacías una travesura, anímalo a que salgan a ejercitarse juntos.

5.-Cuidado con la cabeza: Recuerda que la salud implica tener bienestar físico y mental. Los varones de 30 a 50 años deben vigilar su consumo de alcohol, variación de estados de ánimo y el tiempo que pasan dedicados al trabajo. Hacia los 60 se debe monitorear la lucidez y destreza psicomotriz. ¡Cuida tu mente!

¡Recuerda que el mejor papá es uno saludable y feliz! aplica estos consejos de manera conjunta con los que más quieres y cumplan su objetivo.

Fuente: Manzana verde