TIJUANA, B.C.- En ese sueño profundo del coma, Daniel a través de Lorenzo aprendió a comer cebolla. Esa es parte de la historia que cuenta el primer libro del locutor tijuanense Daniel de la Torre.

“El locutor que perdió la voz y aprendió a comer cebolla” da título a este pasaje en la vida De la Torre, un capítulo que padeció a partir del 24 de febrero del 2019, una vez que terminó de ver la entrega del premio Oscar, para luego ser intubado.

Un dolor en la espalda y la zona de los pulmones al que no le dio importancia, lo llevó finalmente al hospital, casi a rastras tras hacerse el fuerte y llegar por medio del transporte Uber.

Fui a unas consultas médicas y todo salió bien en mis exámenes, pero llega el domingo veinticuatro de febrero y yo ya no podía respirar bien, y en eso me despierto y trato de levantarme y no pude.

“Entonces dije: me siento muy mal, pedí el uber y me llevó al hospital, eso fue alrededor de las doce de medio día, me hacen exámenes, llega un infectólogo y me hace tomografías y me dicen que tenía un cuadro de neumonía muy difícil de combatir”, recordó.

Tras ese diagnóstico, los médicos le hicieron saber que tenían que inducirlo al coma, situación que aceptó, sin nunca imaginar lo que representaba ser inducido.

“Me dije, voy a despertar como en las películas, me quito los aparatos, camino como si nada, yo pensaba eso, pero cuando llegan otros médicos me dicen que lo más probable es que no despierte”, puntualizó en entrevista, “me preguntaron si tenía testamento y dejé cuatro sobres”.

Finalmente al término de la premiación y conocer el resultado de la nominada “Roma”, lo que más le importaba, se negó a aceptar la visita de un sacerdote, porque decía que era aceptar la muerte.

El sueño

Ya inducido en el coma por siete días, Daniel de la Torre, recuerda sueños, sueños en el que él se vio como Lorenzo, en una época 200 años atrás.

“Yo me quede en ese viaje, y cuando desperté, pues yo seguía en él , y al recuperarme de la sedación, empiezo a recordar, en ese personaje de mi otra vida que se llama Lorenzo de la Torre, un nombre que desde antes se me manifestaba y ahora entiendo por qué.

“Ese Lorenzo era un tremendo, de muchas reuniones y en las mesas había unos algodones de azúcar que yo le daba a mis invitados, pero eran con sabor a cebolla”, evocó el locutor.

Siempre le había desagradado el sabor de la cebolla, no toleraba comerla, y ahora es su cepa favorita, la que disfruta en tacos y otros platillos.

“No lo soportaba el olor, ahora me gusta, me gusta cocinar con cebolla y otra cosa es que no comía postres, y ahora me encantan porque lo comía en los sueños”, explicó.

De la Torre aprendió con esta lección de vida, a ser más tolerante, a no preocuparse, pero sobre todo a ser empático en muchas cosas y agradecido con todos esos amigos y no conocidos que se sumaron a su causa para ayudarlo.

Para saber

El libro se hizo bajo la editorial El gran Viaje

Estará a la venta en las redes sociales del locutor

Costo:250 pesos físico, 150 pesos digital

puedes seguirlo en

F: DanieldelaTorreRadioyPrensa

Instagram: @danieldelatorretj